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Оптимизма мало, – эксперт о новом главе Агентства по предотвращению коррупции

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Станет ли эффективней работа по проверке е-деклараций?
Станет ли эффективней работа по проверке е-деклараций? / 24 Канал

Со сменой главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции остаются сомнения, что этот орган начнет работать качественнее.

Об этом сайту "24" рассказал директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала.

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С назначением в НАПК вместо Натальи Корчак Александра Мангула оптимизма мало, потому что состав органа остался тот же. Вопрос в том, какие подходы и возможности у НАПК? С точки зрения проверки электронной декларации и того, как должно на самом деле функционировать НАПК, эти возможности недостаточны. Работники НАПК не в состоянии проверить все количество е-деклараций. Более того, есть сомнения в том, что они проверяют их так, как нужно, учитывая заявление бывшей сотрудницы Анны Соломатиной о фальсификации,
– отмечает Виталий Бала.

По мнению политолога, неправильно, когда после таких обвинений люди продолжили работать в НАПК. Ведь, отмечает Бала, в любой стране западного мира, в частности Европе, куда Украина хочет интегрироваться, только подозрение в таких незаконных действиях заставило бы минимум отстранить людей от выполнения обязанностей, а реально они должны подать в отставку. Поэтому оптимизма нет, но есть надежда на чудо.

Напомним, Национальное агентство по предупреждению коррупции на внеочередном заседании 28 марта избрало нового председателя. Им стал член НАПК Александр Мангул. Сама же Корчак за день до того заявила, что добровольно уходит с поста и не собирается выдвигать свою кандидатуру на перевыборах снова.

Ранее 14 ноября 2017 руководитель департамента финансового контроля и мониторинга образа жизни НАПК Анна Соломатина заявила, что якобы проверки электронного декларирования фальсифицируются, и попросила антикоррупционные органы расследовать факты неправомерных действий, а главу НАПК Наталью Корчак отстранить от исполнения обязанностей на время расследования. Детективы НАБУ начали досудебное расследование по факту совершения должностными лицами Нацагентства по предупреждению коррупции действий с целью возможного получения взятки в особо крупных размерах, совмещенного с вымогательством.

Теги: Новости Украины Новости политики НАПК е-декларирование
Источник: 24 Канал
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