Оптимізму мало, – експерт про нового голову Агентства по запобіганню корупції

Зі зміною голови Національного агентства з питань запобігання корупції залишаються сумніви, що цей орган почне працювати якісніше.

Про це сайту "24" розповів директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала.

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З призначенням в НАЗК замість Наталії Корчак Олександра Мангула оптимізму мало, бо склад органу залишився той самий. Питання в тому, які підходи і можливості в НАЗК? З точки зору перевірки е-декларацій і того, як має насправді функціонувати НАЗК, ці можливості не достатні. Працівники НАЗК не в змозі перевірити всю кількість е-декларацій. Більше того, є сумніви в тому, що вони перевіряють їх так, як потрібно, враховуючи заяву колишньої співробітниці Ганни Соломатіної про фальсифікації,

– зазначає Віталій Бала.

На переконання політолога, неправильно, коли після таких звинувачень, люди продовжили працювати в НАЗК. Адже, наголошує Бала, в будь-якій країні західного світу, зокрема Європи, куди Україна хоче інтегруватися, тільки підозра в таких незаконних діях змусила б, мінімум, відсторонити людей від виконання обов’язків, а реально вони мали б подати у відставку. Тому оптимізму немає, але є надія на диво.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції на позачерговому засіданні 28 березня обрало нового голову. Ним став член НАЗК Олександр Мангул. Сама ж Корчак за день до того заявила, що добровільно йде з посади і не збирається висувати свою кандидатуру на перевиборах знову.



Раніше 14 листопада 2017 року керівник департаменту фінансового контролю і моніторингу способу життя НАЗК Ганна Соломатіна заявила, що нібито перевірки е-декларування фальсифікуються, і попросила антикорупційні органи розслідувати факти неправомірних дій, а главу НАЗК Наталію Корчак відсторонити від виконання обов'язків на час розслідування. Детективи НАБУ розпочали досудове розслідування за фактом вчинення посадовими особами Нацагентства з питань запобігання корупції дій з метою можливого отримання хабара в особливо великих розмірах, суміщеного з вимаганням.