Кто заменит Мендель: в ОПУ назвали кандидатов на пост спикера президента, – СМИ

В Офисе Президента активно ищут спикера для главы государства Владимира Зеленского. Сейчас в списке есть 4 кандидата на эту должность.

Окончательное решение по кандидатуре пресс-секретаря одобрят уже в ближайшее время. В то же время пока изданию назвали только 2 фамилии из списка.

Интересно Шеф-редактор "УП" Мусаева заявила, что ей предлагали стать спикером Зеленского

Кто может стать спикером Зеленского

Олег Николенко – спикер Министерства иностранных дел.

По данным Википедии, 34-летний Николенко родом из Херсона. Он учился в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. Там Николенко получил филологическое образование и стал переводчиком с английского и арабского языков, а впоследствии – юристом-международником.

В 2008 году юрист прошел конкурс на должность атташе посольства Украины в Ливии. С 2011 года, когда в стране вспыхнула гражданская война, занимался эвакуацией украинцев. После возвращения Николенко работал в МИД Украины, занимаясь регионом Северной Африки и Ближнего Востока.

На протяжении 5 лет был спикером Постоянного представительства Украины при ООН в Нью-Йорке. Николенко избрали на должность вице-премьера комитета ООН по вопросам информации.



Олег Николенко может стать новым спикером Зеленского / Фото "Детектор медиа"

Сергей Никифоров – ведущий одного из украинских телеканалов, принадлежащего к медиахолдингу олигарха Рината Ахметова.

На своей странице в фейсбуке Никифоров отметил, что родом из Киева. Он также учился в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. В прошлом журналист работал во французском Лионе на международное издание Euronews.



В списке кандидатов есть также Сергей Никифоров