В ОПУ обещают открыть трассу к "Борисполю" до конца августа

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко утверждает, что ремонт участка дороги Киев – Харьков – Должанский, что ведет к аэропорту "Борисполь", уже заканчивается. Правда начали строительные работы в конце июня, а закончить обещают ближе к сентябрю.

По словам Тимошенко, который отвечает за программу "Большое строительство", проезд по трассе к "Борисполю", которую решили ремонтировать в самый разгар отпускного сезона, откроют в конце августа. Участок дороги, который обновят подрядчики, достигает длины 17 километров.

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Чиновник подчеркнул, что трассу к аэропорту не ремонтировали комплексно уже 17 лет.

Дорога с самым интенсивным движением в Украине

Заместитель Ермака подчеркнул, что ремонт решили делать из-за того, что удерживать автобан до главного аэропорта страны было недостаточно.

Дорожники, по словам Тимошенко, выполнили большую часть работы, из-за чего движение по правому проезду должны открыть уже в ближайшие выходные.

После этого подрядчики будут ремонтировать левую сторону магистрали.

Кроме обновления дорожного покрытия в ОП запланировали установить на трассе системы весового контроля Weight-in-Motion, а также интеллектуальную автоматизированную систему управления дорожным движением, отремонтировать подземные пешеходные переходы и улучшить систему освещения.

Тимошенко обещает, что после ремонта асфальт будет служить украинцам минимум 10 лет.

Два месяца интенсивного ремонта на автобане стоят того, чтобы на десятилетия вперед забыть о любых дальнейших ремонтах,

– подчеркнул Тимошенко.