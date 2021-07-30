Быстрые решения – в ОПУ рассказали, чего ждут от нового руководства ВСУ

Владимир Зеленский недавно провел кадровые изменения в Вооруженных силах Украины. Он ждет от нового руководства эффективной модернизации армии и сферы обороны.

Чего Зеленский ожидает от нового командования

Государство не может буксовать в вопросе обеспечения военных. Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

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Украине нужно трансформировать армию и адаптировать ее к тому, как эволюционируют силы и средства ведения войны.

Президент рассчитывает на большую скорость принятия решений, системную коммуникацию между руководителями, лучшее сочетание штабных и командирских качеств, лучшее стратегическое планирование развития ВСУ,

– объяснил Подоляк.

Он отметил, что каждый украинский военный должен понимать перспективу для себя и для армии.

Что известно о кадровых изменениях в ВСУ