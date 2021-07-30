Быстрые решения – в ОПУ рассказали, чего ждут от нового руководства ВСУ

30 июля 2021 , 10:14
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Источник:

"РБК-Украина"

Владимир Зеленский недавно провел кадровые изменения в Вооруженных силах Украины. Он ждет от нового руководства эффективной модернизации армии и сферы обороны.

Чего Зеленский ожидает от нового командования

Государство не может буксовать в вопросе обеспечения военных. Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

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Украине нужно трансформировать армию и адаптировать ее к тому, как эволюционируют силы и средства ведения войны.

Президент рассчитывает на большую скорость принятия решений, системную коммуникацию между руководителями, лучшее сочетание штабных и командирских качеств, лучшее стратегическое планирование развития ВСУ,
– объяснил Подоляк.

Он отметил, что каждый украинский военный должен понимать перспективу для себя и для армии.

Что известно о кадровых изменениях в ВСУ

  • 27 июля Зеленский уволил Руслана Хомчака с должности главнокомандующего ВСУ, а на его место назначил главу оперативного командования "Север" Валерия Залужного.
  • На должность начальника Генштаба президент выбрал боевого генерала Сергея Шаптала, командующим десантно-штурмовой войск ВСУ – Евгения Мойсюка, командующим Операции Объединенных сил – Владимира Кравченко.
Автор: Софія Мінджоса