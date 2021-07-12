Опустынивание и наводнения: какими будут климатические изменения в Украине

По прогнозам ученых, уже в ближайшие десятилетия климатические аномалии в корне изменят жизнь на планете, даже если человечество снизит выбросы парниковых газов. Не обойдет это и Украину.

Французское информационное агентство опубликовало материалы по проекту отчета советников Организации Объединенных Наций по вопросам климата. В отчете говорится, что невыносимая жара, коллапс экосистем, вымирание видов, болезни и уничтожение городов, которым грозит поднятие морей, – станут реальностью прежде, чем ребенку, родившемуся сегодня, исполнится 30 лет.

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Ранее подобные выводы предполагали, что в Украине не увидят существенных климатических изменений до 2100 года. Однако дата стала ближе. Это прогнозируют на 2050 год.

Зона сверхвысоких температур

Изменение климата на Земле коренным образом изменит жизнь на планете, в том числе и в Украине. В министерстве защиты окружающей среды отмечают, что Украина переходит в зону сверхвысоких температур и погодных катаклизмов. Уже в ближайшие 30 – 40 лет грозит опустынивание больших территорий и затопление прибрежных зон.

В субтропики Украина вряд превратится. Ученые прогнозируют, что за 15 лет юг Украины станет настолько сухим, что поставит под вопрос фермерскую деятельность. В то же время часть временно оккупированного Крыма за несколько десятилетий уйдет под воду, равно как и полтысячи украинских населенных пунктов.



Часть временно оккупированного Крыма может оказаться под водой / Фото Getty Images

"Если уровень моря до конца века поднимется на 72 сантиметра, то 590 пунктов на юге Украины попадают в потенциальную зону затопления. Например, город Вилково на 99% может быть затоплен до конца века, а Одесса на 17%", – отмечает эксперт отдела климата ГО "Экодия" Ольга Гусакова.

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Последствия от 1°C

Если прибрежные районы будут затоплены, то вынужденными переселенцами станут 75 тысяч человек. По словам экспертов, это перспектива на ближайшие 80 лет. Сейчас наблюдаем, что среднегодовая температура в Украине с начала XX века выросла более чем на 2°C, также больше, чем на 1°C (на 1,2°C) – за последние 30 лет.



Из-за затопления появятся переселенцы / Фото Unsplash

Такие невысокие цифры являются довольно весомыми. Поскольку средняя температура Земли уже повысилась на более чем 1°C. Видим, как по миру бушуют непогоды: пылают леса, города и села все больше страдают от наводнений. Торнадо на своем пути беспощадны ко всему. Таковы последствия от 1°C.

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Ученые считали 10 лет назад, что человечество сможет без проблем справиться с ситуацией, когда Земля прогреется до 2°C. Впрочем, исследования сегодня уверяют, что это не так. Даже при потеплении на 1,5°C условия изменятся, и организмы не смогут адаптироваться. Согласно тенденциям, в лучшем случае планета приближается к 3°C выше доиндустриального уровеня.

Люди столкнутся с голодом

В июне 2021 года Всемирная метеорологическая организация прогнозировала 40% шансов, что Земля переступит порог в 1,5°C уже к 2026 году. К 2050 году, вероятно, десятки миллионов человек столкнутся с хроническим голодом, а еще 130 миллионов могут почувствовать крайнюю бедность в течение 10 лет.



Люди чаще будут сталкиваться с бедностью / Фото Unsplash

Уже через 30 лет в прибрежных городах, которые находятся на "передовой" климатического кризиса, сотни миллионов людей оказываются под угрозой наводнений и штормовых всплесков, которые становятся более смертоносными поднятия морей.

Изменения неотвратимы

Если Земля прогреется на 1,5 °C, то около 350 миллионов человек, живущих в городских районах, испытывают дефицит воды из-за засухи. А при 2°C, как отчитываются ученые, будут таять ледяные покровы на вершине Гренландии и Западной Антарктики – это поднимет океаны на 13 метров.

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"Переход на диетическую пищу может помочь уменьшить выбросы, связанные с пищей, на 70% к 2050 году. Если просто заменить газопоглотитель на Tesla или посадить миллиарды деревьев, то это проблему не решит", – говорится в проекте доклада Межправительственной комиссии по вопросам изменения климата.

Межправительственная комиссия по вопросам изменения климата отмечает, что изменения неотвратимы. Однако, чтобы избежать худших сценариев, нужно уже сегодня подготовиться к ударам.