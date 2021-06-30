В ОПЗЖ договорились прогулять внеочередное заседание Рады

Нардепы от Оппозиционной платформы будут игнорировать внеочередное заседание, которое созывает спикер Дмитрий Разумков. Пророссийская политсила хочет коллективно пропустить рассмотрение законопроекта об олигархах.

Фотографу удалось снять переписку в чате Оппозиционной платформы. Переписывался в зале Верховной Рады Вадим Рабинович.

Напомним Рада соберется на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть закон об олигархах

ОПЗЖ хочет прогулять рассмотрение закона об олигархах

Внеочередное заседание Верховной Рады запланировали 1 июля. Впрочем, на пленарном заседании 30 июня нардепы от ОПЗЖ решили не идти на него. По крайней мере об этом свидетельствует обнародованная в сети переписка.

На экране видно, что один из нардепов набирает сообщение о том, что никто не должен приходить на внеочередное заседание.



Переписка ОПЗЖ о внеочередном заседании / Фото из телеграма "Через плечо"

На следующем фото видно, как нардеп Вадим Рабинович сосредоточенно смотрит в телефон. Вероятнее всего, именно он набирал сообщение о пропуске заседания.



Рабинович в Раде / Фото из телеграма "Через плечо"

Внеочередное заседание Рады: главное