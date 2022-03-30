ОПЗЖ прекратила существование в Днепре, ее члены перешли в новую депутатскую группу

30 марта 2022 , 17:20
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Источник:

Днепр

Фракция запрещенной в Украине политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" прекратила свою деятельность в Днепровском городском совете, но ее члены остались там, образовав новую депутатскую группу.

На внеочередной сессии 30 марта депутаты горсовета рассмотрели заявление о создании новой депутатской группы, в которую вошли бывшие члены партии ОПЗЖ.

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Она называется "За Украину! За Днепр!". Ее главой стал глава бывшей фракции ОПЗЖ Сергей Никитин, а заместителем член той же партии Алексей Лещенко.

Депутатская фракция политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" прекращает деятельность в Днепровском городском совете Днепровского района Днепропетровской области VIII созыва, а все 13 избранников в полном составе будут работать в новосозданной депутатской группе "За Украину! За Днепр!",
– говорится в сообщении горсовета.

Это решение приняли во время учредительного заседания депутатов Днепровского городского совета.

Всего в состав новой группы вошли 13 депутатов:

  • Александр Багацкий,
  • Руслан Вишневецкий,
  • Михаил Гликман,
  • Олег Григорук,
  • Василий Губерт,
  • Елена Ионесян,
  • Юрий Коробов,
  • Алексей Лещенко,
  • Сергей Никитин,
  • Александр Сидоренко,
  • Елена Степанян,
  • Николай Черный,
  • Дмитрий Щербатов.

Напомним, что СНБО остановил деятельность ОПЗЖ: смотрите видео

 

Автор: Анастасія Кушпіт