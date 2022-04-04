ОПЗЖ приостановила деятельность фракции в Черновицком облсовете

Фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь" остановила деятельность в Черновицком областном совете. Впрочем, в заявлении говорится, что только на период военного положения.

Такое решение депутаты ОПЗЖ приняли во время заседания своей фракции 29 марта 2022 года. Подписал это заявление их председатель Михаил Жар.

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Деятельность приостановили

"В Черновицкий областной совет поступило заявление депутатов фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь". В заявлении сообщили о приостановлении деятельности фракции в Черновицком областном совете на период действия военного положения в Украине", – говорится в заявлении.

К слову, на внеочередной сессии городской совет Мариуполя приостановил полномочия депутатов ОПЗ и "Партии Шария". Отмечается, что такое решение приняли на период военного положения.

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