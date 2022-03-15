ОПЗЖ в Житомирской области самораспустилась

Фракция политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Житомирском городском совете самораспустилась. Там было принято решение о приостановлении своей деятельности, как коллегиального органа горсовета.

Официальное решение должно быть принято на сессии Житомирского горсовета

Об этом сообщила глава фракции, депутат горсовета Наталья Леонченко. Она опубликовала обращение от членов ОПЗЖ к мэру Сергею Сухомлину.

Кстати Фракцию ОПЗЖ все-таки покинули 4 нардепа

Мы однозначно признаем: враг – государство Российская Федерация, главный военный преступник и убийца – президент России В. Путин. Мы также осуждаем позорные действия некоторых членов нашей партии, которые нанесли удар по репутации большинства простых партийцев,

– говорится в сообщении.

Обращение подписали все члены фракции:

Наталья Леонченко

Сергей Колесник

Василий Кучик

Светлана Пивоварова

Юрий Самборский.

Добавим, что Самборский 9 марта подал заявление на сложение полномочий депутата городского совета.

Официальное решение о роспуске фракции должно быть принято на сессии Житомирского горсовета.

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