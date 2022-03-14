Oracle ответила на твит Зеленского, призвавший прекратить работу в России

14 марта 2022 , 11:17
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Источник:

твиттер Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский в твиттере призвал техногигантов – Microsoft, Oracle и SAP – остановить работу в России. Американская корпорация Oracle ответила на сообщение и заявила, что уже прекратила все операции в РФ.

Также Oracle приостановила работу всех российских партнеров и их дочерних компаний.

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Компания подчеркнула, что вышла из российского рынка. В частности:

  • отрезала доступ к поддержке,
  • сделала недоступными обновления и исправления программного обеспечения,
  • приостановила все консультации и услуги расширенной поддержки клиентов.

Кроме того, компания отметила, что ее продукты больше не разрешены для экспорта, реэкспорта или передачи в Россию.

Oracle ответила на твит Зеленского о прекращении работы в РФ / Скриншот комментариев

Что известно об Oracle

Это американская корпорация, производитель программного обеспечения (второй после Microsoft) и крупный поставщик серверного оборудования.

Компания специализируется на выпуске систем управления базами данных, связующего программного обеспечения и бизнес-приложений (ERP- и CRM-систем, специализированных отраслевых приложений).

Добавим, что тайваньская компания ASUS, занимающаяся производством компьютерной техники, заявила, что она может эвакуировать своих сотрудников из России. Подробности – читайте по ссылке.

Автор: Марія Бондар