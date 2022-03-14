Також Oracle призупинила роботу всіх російських партнерів та їхніх дочірніх компаній.

До теми Зеленський закликав Microsoft, Oracle, SAP припинити підтримувати свої продукти в Росії

Компанія наголосила, що вийшла з російського ринку. Зокрема:

відрізала доступ до підтримки,

зробила недоступними оновлення та виправлення програмного забезпечення,

призупинила всі консультації та послуги розширеної підтримки клієнтів.

Окрім того, компанія зазначила, що її продукти більше не дозволені для експорту, реекспорту або передаванню в Росію.



Oracle відповіла на твіт Зеленського щодо припинення роботи в РФ / Скріншот коментарів

Що відомо про Oracle Це американська корпорація, виробник програмного забезпечення (другий після Microsoft) та великий постачальник серверного обладнання.



Компанія спеціалізується на випуску систем управління базами даних, сполучного програмного забезпечення та бізнес-застосунків (ERP- та CRM-систем, спеціалізованих галузевих застосунків).

Додамо, що тайванська компанія ASUS, яка займається виробництвом комп'ютерної техніки, заявила, що вона може евакуювати своїх співробітників з Росії. Деталі – читайте за посиланням.