Президент нагадав, що наразі є лише два шляхи. Можна або бути за мир, або підтримувати кривавого агресора.

Зауважте Зеленський поговорив з Дудою і Петковим: повідомив про перебіг української оборони

Сьогодні не може бути напіврішень чи напівтонів! Є лише чорне та біле, добро і зло! Ви або за мир, або підтримуєте кривавого російського агресора у вбивстві українських дітей і жінок. Microsoft, Oracle, SAP припиніть підтримувати свої продукти в Росії, зупиніть війну,

– наголосив Зеленський.

Ранкове звернення Зеленського (13 березня): дивіться відео