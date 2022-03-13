Президент нагадав, що наразі є лише два шляхи. Можна або бути за мир, або підтримувати кривавого агресора.
Зауважте Зеленський поговорив з Дудою і Петковим: повідомив про перебіг української оборони
Сьогодні не може бути напіврішень чи напівтонів! Є лише чорне та біле, добро і зло! Ви або за мир, або підтримуєте кривавого російського агресора у вбивстві українських дітей і жінок. Microsoft, Oracle, SAP припиніть підтримувати свої продукти в Росії, зупиніть війну,
– наголосив Зеленський.
Ранкове звернення Зеленського (13 березня): дивіться відео