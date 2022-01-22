В оранжевой зоне уже 10 областей: кому готовиться к "красным" нововведениям

На фоне ухудшения ситуации с коронавирусом в Украине, области переходят из желтой в оранжевую зону карантина.

Сегодня, 22 января, в нее попала Винницкая и Хмельницкая область. Об этом свидетельствуют обновленные данные Министерства здравоохранения.

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Сегодня в оранжевой зоне находятся такие области:

Ивано-Франковска-в регионе целых 3 критических показателя (новых случаев, уровня и динамики госпитализаций); Ровненская; Сумская; Черновицкая; Львовская; Тернопольская; Житомирская; Черниговская; Винницкая; Хмельницкая.

Ситуация в других регионах

Уровень заболеваемости по стране растет – сейчас 374 на 100 тысяч населения. Однако оптимальный показатель – не более 75 на 100 тысяч человек.

Коэффициент выявления случаев инфицирования составляет 17% при норме не более 20. Охват тестирования находится на уровне 1 447 при минимальной норме 300 на 100 тысяч населения.

Ситуация с эпидемситуацией в Украине / инфографика Минздрава

Правительство перевело Ивано-Франковскую область в красную зону

Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в пятницу, 21 января, отнесла Ивано-Франковскую область в красную зону карантина. Ограничения начнут действовать с 24 января.

Кому еще грозит красная зона

На фоне распространения штамма Омикрон в Украине уже и появились вероятные претенденты, чтобы перейти на красный уровень эпидемической опасности. Об этом рассказал глава Минздрава Виктор Ляшко.

Ровненская и Черновицкая области – потенциальные кандидаты, чтобы зайти в красный уровень эпидоопасности,

– заявил Ляшко.

Он добавил, что также во Львовской области 3 дня подряд растет динамика уровня госпитализаций пациентов с COVID-19, остальные показатели пока не превышены, поэтому о переводе региона в красную зону пока не говорится.

Хотя накануне сообщалось, что во Львове готовятся усилить карантин на местном уровне.

Адаптивный карантин в Украине / данные: Минздрав / инфографика 24 канала