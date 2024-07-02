Орбан пообещал "первые шаги" к миру во время визита в Киев

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан анонсировал "первые шаги" для содействия миру в Украине.

Соответствующее заявление Виктор Орбан озвучил накануне своего визита в Киев в интервью М1. В частности, венгерского лидера спросили, что может сделать Венгрия во время своего председательства, чтобы прекратить войну в Украине.

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Орбан ответил, что первые шаги в этом будут сделаны во вторник.

"Если вы прочитаете завтрашнюю прессу, вы увидите первые шаги", – сказал глава венгерского правительства. Впоследствии стало известно о его визите в украинскую столицу.

Мир должен быть готов к переговорам

Орбан также отметил, что американцы тоже не могут оставаться в стороне, когда речь идет о будущем ЕС и о российско-украинской войне. Мол, в ЕС должны понимать, что рано или поздно россияне и американцы договорятся друг с другом.

"Где здесь будет Европа? Кто будет представлять ваши интересы? А какие ваши интересы?" – сказал он, добавив, что венгерское председательство не может ответить на эти вопросы самостоятельно.