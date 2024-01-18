Такие финансовые ограничения для Венгрии действенны, о чем в разговоре с 24 Каналом подчеркнул политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун. Он предположил, что соответствующие результаты можно увидеть уже 1 февраля во время голосования за выделение помощи Украине.

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ЕС и роль Орбана

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ведет откровенную антиукраинскую политику. Это подтверждает и его блокировка финансовой помощи для нашей страны.

Впрочем, у ЕС есть свои рычаги влияния на венгерского политика. По мнению Максима Джигуна, переломным моментом для Орбана мог быть разговор с представителями топовых стран, в частности Шольцом или Макроном.

"Он доходчиво был ознакомлен о том, на какие еще шаги способны страны ЕС, чтобы немного примирить его и заставить вернуться к евроцентрическим взглядам", – отметил политолог.

Политика Орбана против Украины не случайна. Неоднократно его называли непосредственным другом Путина.

"Орбан – человек, живущий годами на коррумпированных газовых потоках из России. Это человек, который за российские деньги строит атомные электростанции у себя, продает рычаг влияния на ЕС Путину на протяжении многих лет, в том числе и в контексте Украины. И это тот момент, который очень надоел представителям ЕС", – добавил Максим Джигун.

В ЕС отметили, что 20 миллиардов евро остаются замороженными для Будапешта, поскольку Еврокомиссию беспокоит политика внутри Венгрии. В частности, о правах ЛГБТИК, академической свободе и праве на убежище.

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