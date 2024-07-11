Слишком много взял на себя: в чем главная опасность от действий Орбана

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан за последнее время посетил Украину, Россию, Китай и США. Он якобы мотивирует это желанием урегулировать ситуацию в Украине.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, отметив, что действия Орбана согласованы не только с Владимиром Путиным, но и с Си Цзиньпин и Дональдом Трампом. Таким образом премьер Венгрии выражает желание этих политиков. Однако он также действует и в собственных интересах.

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Орбан использует свою власть

Венгрия с 1 июля 2024 года начала председательствовать в совете ЕС. Это продлится полгода. Игорь Яковенко считает, что такие полномочия являются формальным "дежурством" для страны такого уровня, где Венгрия должна только сообщать о начале или завершении заседаний Евросоюза и о повестке дня.

Орбан слишком много на себя взял, он пытается показать, что теперь главный в ЕС. И вроде бы может от имени Европейского Союза осуществлять визиты в определенные страны и о чем-то договариваться,

– отметил журналист.

Чего хочет Орбан

По мнению Яковенко, Орбан пытается усилить свою власть и частично ему это удается, ведь во всех мировых СМИ очень часто начала звучать его фамилия. Он хочет быть посредником в переговорах между Украиной и Россией, однако, журналист отметил, что они обречены на неудачу.

Переговоры с Путиным невозможны, потому что его позицией является уничтожение и оккупация всей Украины. В Киеве понимают, что Орбан не может быть посредником, потому что является частью манипуляций России,

– сказал Игорь Яковенко.

По его мнению, действия премьер-министра Венгрии являются провокационными, ведь они вводят в заблуждение часть украинцев, что война якобы может завершиться в ближайшее время.