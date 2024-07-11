Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, зазначивши, що дії Орбана узгоджені не лише із Владіміром Путіним, але й із Сі Цзіньпін та Дональдом Трампом. Таким чином прем'єр Угорщини висловлює бажання цих політиків. Проте він також діє й у власних інтересах.

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Орбан використовує свою владу

Угорщина з 1 липня 2024 року почала головувати у раді ЄС. Це триватиме пів року. Ігор Яковенко вважає, що такі повноваження є формальним "чергуванням" для країни такого рівня, де Угорщина має лише повідомляти про початок чи завершення засідань Євросоюзу та про порядок денний.

Орбан занадто багато на себе взяв, він намагається показати, що тепер головний у ЄС. І начебто може від імені Європейського Союзу здійснювати візити до певних країн та про щось домовлятись,

– зазначив журналіст.

Чого прагне Орбан

На думку Яковенка, Орбан намагається посилити свою владу і частково йому це вдається, адже у всіх світових ЗМІ дуже часто почало звучати його прізвище. Він хоче бути посередником у переговорах між Україною та Росією, проте, журналіст наголосив, що вони приречені на невдачу.

Переговори з Путіним неможливі, бо його позицією є знищення та окупація всієї України. У Києві розуміють, що Орбан не може бути посередником, бо є частиною маніпуляцій Росії,

– сказав Ігор Яковенко.

На його думку, дії прем'єр-міністра Угорщини є провокаційними, адже вони вводять в оману частину українців, що війна начебто може завершитись найближчим часом.