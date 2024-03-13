Это 24 Каналу прокомментировал политолог-международник Руслан Осипенко, отметив, что это чрезвычайно опасно для интересов Украины. Он добавил, что уже видит виртуальную координацию действий в международной политике между Кремлем и Трампом. Отметим, что политики встретились во Флориде.

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"Мы увидели, как от Трампа поехал Такер Карлсон к Путину, и они поработали вместе там, скоординировав свои действия", – отметил Осипенко.

Политолог-международник добавил, что Трамп говорил о том, что не нужно выделять огромные средства для Украины. Мол, он якобы "за один день закончит войну".

"Трибуна" для Путина

Осипенко убежден, что американский журналист Карлсон, который взял интервью у Владимира Путина, так дал ему "трибуну". Российский президент просто "кричал" перед западной аудиторией, что он якобы "готов к переговорам и остановить войну". То есть, подыгрывал Дональду Трампу.

Второй посыльный уехал от Путина – это Орбан, который проводил прокремлевскую политику в Европе, "подрывая" солидарность европейскую. Теперь он налаживает связи с Трампом как с "будущим президентом",

– сказал политолог-международник.

По словам Орбана, Трамп заявил, что якобы хочет остановить войну, остановив помощь Украине. Так бывший глава США, не став президентом, увеличивает влияние на международную политику и политику США в мире. Это ставит под сомнение евроатлантическую солидарность. Европейцы тем временем после таких заявлений начали заниматься тем, чтобы укреплять свою стратегическую автономию.

"Активность Макрона, других политических деятелей европейских. Они говорят о том, что, очевидно, не смогут Соединенные Штаты выполнять свои политические и военные или обязательства по безопасности в отношении своих союзников, если вот такие заявления делают", – сказал Руслан Осипенко.

На что направлена политика Орбана

Европейцы сквозь пальцы смотрят на то, что Виктор Орбан подписал оборонное соглашение с Китаем. По меньшей мере, как отметил политолог-международник, там предусмотрен обмен информацией. Между тем Китай сейчас возглавляет альянс, который противостоит свободному евроатлантическому миру.

Деструктивная политика Орбана прежде всего направлена была в начале против европейской солидарности, чтобы "подорвать" Европу. Затем – на разъединение Соединенных Штатов и Европы между собой. Теперь она будет направлена деструктивно и против Украины,

– подчеркнул Осипенко.

Именно те три центра, на которые пытался влиять Владимир Путин. То есть речь идет о том, чтобы заставить разъединиться США и, по возможности, там расшатать ситуацию. Также расшатать ситуацию среди европейцев и посеять недоверие в то, что Украина может победить.

"Сейчас "качают" Украину, общество, чтобы фрагментировать и посеять неверие в том, что мы что-то можем, что "мы проиграем". Как раз вовлечены все эти три центра, и Орбан имеет ключевую роль", – добавил политолог-международник.

Встреча Трампа и Орбана