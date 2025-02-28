Орбан высказался о вступлении Украины в ЕС и удивил риторикой

Виктор Орбан, как и всегда, негативно высказывается о любой поддержке Украины. По его мнению, если наше государство вступит в ЕС, это разрушит венгерскую экономику. Но в то же время Орбан оставил себе пространство для маневра.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на выступление премьера Венгрии на радио "Кошут".

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Что сказал Орбан об Украине

Глава венгерского правительства против того, чтобы Украина вступала в ЕС. Более того, он считает это невозможным.

Вступление Украины в ЕС является немыслимым здесь и сейчас,

– сказал Орбан.

Премьер убежден: если Украина вступит в Европейский Союз, это может разрушить сельское хозяйство Венгрии и в целом экономику страны.

Поэтому этот шаг якобы противоречит интересам Венгрии. Орбан не видит аргументов, которые бы оправдали вступление Украины в ЕС.

Однако далее Орбан добавил интересную фразу.

Я не смею сказать, что это навсегда, потому что кто знает, что принесет история. Никто, кроме Бога, не знает, но я могу сказать одно точно: здесь и сейчас это немыслимо,

– сказал он.

Напомним, 2 марта состоится саммит по европейской безопасности, а 6 марта – саммит лидеров ЕС, посвященный европейской обороне и Украине. На обоих мероприятиях будет присутствовать Владимир Зеленский.