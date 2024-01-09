Ступор, паника или бентега: Кулеба рассказал, как реагирует на то, что Орбан может заменить Мишеля

Виктор Орбан снова в центре внимания, но на этот раз не из-за своих заявлений. Летом он может заменить Шарля Мишеля в должности главы Евросовета.

Многие опасаются, что Орбан в должности главы Европейского совета создаст проблемы и Украине, и Евросоюзу. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона рассказал, как относится к тому, что Орбан может возглавить Евросовет.

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Приведет ли Орбан к проблемам, если возглавит Европейский совет

По словам Дмитрия Кулебы, есть еще полгода, чтобы решить, кто заменит Мишеля. В целом же он ответил иронически: "Как говорила моя бабушка, пережили голод, переживем и изобилие".

"У нас по европейскому треку очень интенсивная работа, она не прекращалась с конца декабря, когда Украина получила историческое решение об открытии переговоров с ЕС. У нас есть четкий план, четкое понимание, куда мы двигаемся, кто с кем работает, какой график принятия решений, адвокации этих решений. На темпы евроинтеграции это не должно повлиять", – пояснил глава МИД.

Кулеба уверен: даже если Орбан будет вместо Мишеля, Украина переживет эти шесть месяцев. Он предлагает отнестись к возможным изменениям стоически.

Мы демократия. Надо быть готовым к тому, что в любой стране в любой момент могут произойти любые изменения, вот и все. Мы исходим из этого и никогда никакие изменения в других странах не вгоняют нас ни в ступор, ни в панику, ни в "бентегу". Мы знаем, что какой бы ни была ситуация, мы все равно будем работать, чтобы получить свое, и получим,

– высказался он.

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Что говорит о ситуации сам Мишель