Из заявлений премьера Венгрии Орбана стало понятно, что он не просто глубоко встревожен инцидентом. Политтехнолог Михаил Шейтельман в эфире 24 Канала предположил, что Орбан начал испытывать страх.

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Чего боится Фицо

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил о состоянии своего словацкого коллеги Роберта Фицо после огнестрельного ранения. По словам Орбана, Фицо сейчас находится "на грани жизни и смерти". Хотя премьера Словакии стабилизировали, но его состояние все еще критическое.

На днях Орбан также сообщил, что шокирован и расстроен из-за покушения на Фицо, ведь он будет отсутствовать на своей должности "в критические месяцы". Теперь Венгрии, мол, самостоятельно придется бороться за мир.

Орбан же не врач, то почему нам не врач сообщает о состоянии здоровья Фицо? И почему это сделал именно Орбан? Потому что они вдвоем такой себе "пророссийский профсоюз" Европы. Их только двое. Поэтому сейчас профсоюз разрушен ровно на 50%, конечно, для Орбана это большая потеря,

– отметил Михаил Шейтельман.

Кроме того, Виктор Орбан имеет не только опасения относительно войны в Украине. Министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток заявил, страна фактически на грани гражданской войны в Украине из-за покушения на Фицо. По словам министра, часть граждан Словакии поддерживает это покушение.

"Маленькая 5-миллионная Словакия на грани гражданской войны из-за того, что Фицо – политик популист со лживыми лозунгами. А стрелял в него человек с противоположными взглядами. Поэтому сейчас премьер Венгрии размышляет, или половина венгров тоже так о нем думает? Думаю, он из-за этого действительно встревожен", – добавил политтехнолог.

Обратите внимание! Зимой и весной этого года в Словакии прошли многотысячные протесты против пророссийской политики их правительства во главе с Робертом Фицо. Граждане также не соглашались с официальной позицией Словакии и выражали поддержку Украине. Интересно, что такие же митинги проходили и в Венгрии. В марте и в мае этого года люди вышли на улицы с требованием отставки правительства Орбана.

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