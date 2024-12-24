Наш справедливый партнер – Путин: Орбан назвал друзей Венгрии

Одиозный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт заводит в мире друзей и партнеров, среди них по непонятным причинам оказался российский диктатор Владимир Путин.

Венгерский премьер объяснил свою позицию тем, что подобные связи "выгодны" гражданам его страны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его интервью для Magyar Nemzet.

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Что сказал Орбан о России

По мнению Виктора Орбана, внешняя политика "здорово мыслящей страны" заключается в том, чтобы заводить друзей, и в мире должно быть как можно больше стран, которые заинтересованы в успехе венгров. Он назвал перечень стран, который считает "доброжелательными" к Венгрии, отметив, что "вряд ли было что-то подобное в истории венгерской дипломатии".

Новому президенту США нравится Венгрия. Президент Китая посетил две страны Европейского Союза – Францию и Венгрию. Наш друг – президент Турции, наш справедливый партнер – президент России, наш добрый друг – премьер-министр Израиля,

– заявил премьер Венгрии.

По его словам, сложно сохранять отношения с ними, когда между вышеупомянутыми государствами происходят конфликты, однако как говорит Орбан, это возможно. "Причина, почему нам нужно собирать друзей в мире, заключается в том, чтобы венгры, все венгры, могли получить от этого ощутимую пользу", – добавил он.

Напомним, недавно Виктор Орбан недавно оконфузился заявлением о "рождественском перемирии". Он позвонил Путину, а после того, как в Киеве его раскритиковали, сказал, что предлагал Зеленскому прекращение огня на праздники, но тот, якобы, отказался.