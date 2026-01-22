"Каждый получит то, что заслужил", – Орбан ответил на подзатыльник от Зеленского
- Виктор Орбан отреагировал на критику Владимира Зеленского, заявив, что он не видит возможности для взаимопонимания с президентом Украины.
- Орбан подчеркнул, что Венгрия не будет поддерживать военные усилия Украины, но продолжит поставки электроэнергии и топлива, а также поддержку беженцев.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отреагировал на речь Владимира Зеленского в Давосе, во время которой он раскритиковал политика. Венгерский лидер заявил, что "жизнь всех рассудит".
Соответствующий сообщение Орбан опубликовал на своей странице в соцсети Х.
Как Орбан ответил Зеленскому?
Виктор Орбан заявил, что не видит возможности для взаимопонимания с президентом Украины, ведь он якобы является "свободным" человеком, тогда как Зеленский находится в "безвыходной" ситуации.
Вы – человек в отчаянном положении, который уже четвертый год не может или не желает положить конец войне, несмотря на то, что Президент Соединенных Штатов предоставил всяческую возможную помощь в этом,
– написал венгерский премьер.
По словам Орбана, Венгрия не будет поддерживать военные усилия Украины.
В то же время он подчеркнул, что украинский народ и в дальнейшем может рассчитывать на поставки электроэнергии и топлива из Венгрии, а также на поддержку украинских беженцев, несмотря на "оскорбления от президента Украины".
Жизнь всех рассудит, и каждый получит то, что заслужил,
– подытожил Виктор Орбан.
Что сказал сам Зеленский?
Во время выступления в Давосе Владимир Зеленский резко высказался о тех, кто живет на деньги Евросоюза и одновременно продает его интересы. Президент подчеркнул, что такие люди действуют вопреки интересам Европы, пытаясь фактически уничтожить ее изнутри.
Зеленский сказал, что "каждый Виктор, который пытается продать европейские интересы, "заслуживает подзатыльник".
Очевидно, что Зеленский намекнул именно на Виктора Орбана, который является ярым сторонником России и Путина в частности. В ЕС он едва ли не единственный, кто поддерживает и продвигает нарративы и идеи российского диктатора.