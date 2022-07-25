"Больше не нации": Орбан попал в скандал из-за заявления о "смешении рас" в Европе

Премьер Венгрии Орбан выступил против "смешения" европейских и неевропейских рас. Ведь считает такой народ "больше не нацией".

Орбан отметил, что венгры – не смешанная раса. Очевидно, "не нацией" Венгрия не хотела бы быть. Такое мнение премьер заявил 23 июля.

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"Мы не хотим становиться смешанной расой"

Мы [венгры] не смешанная раса... и мы не хотим становиться смешанной расой,

– сказал Орбан

Он добавил, что страны, где смешиваются европейцы и неевропейцы, "больше не являются нациями". Известно, что Орбан делал подобные заявления многие годы.

Как отреагировал мир

Депутат Европарламента Каталин Чех сказала, что она была поражена речью. По ее словам, заявления Орбана напоминают время, которое все хотели бы забыть. "Они действительно показывают настоящее лицо режима" – сказала Чех.

Также депутат обратилась к представителям смешанной расы в Венгрии: "Цвет вашей кожи может быть другим, вы можете быть выходцами из Европы или из других стран, но вы одни из нас, и мы гордимся вами. Разнообразие укрепляет нацию, а не ослабляет ее".

Румынский евродепутат Алин Митуца также гневно отреагировал на заявление Орбана. Он сказал, что говорить о расовой "чистоте" заблуждение.

"Говорить о расовой или этнической "чистоте", особенно в таком смешанном регионе, как Центральная и Восточная Европа, это сугубо заблуждение и опасно. И господин Орбан тоже", – написал Митуца в твиттере.

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