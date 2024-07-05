Орбан прибыл в Москву: как отреагировали в ЕС

Премьер Венгрии Виктор Орбан находится в России, там же он планирует встретиться с российским диктатором Путиным. В ЕС подчеркнули, что это исключительно его решение.

В ЕС оперативно отреагировали на визит Орбана в Москву 5 июля. Европейская служба внешних дел отметила, что он не получил никакого мандата от Совета ЕС на посещение Москвы.

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Как в ЕС отреагировали на визит Орбана в Москву

В ЕС подчеркнули, что визит премьер-министра Виктора Орбана в Москву происходит "исключительно в рамках двусторонних отношений между Венгрией и Россией".

Премьер-министр Орбан не получил никакого мандата от Совета ЕС на посещение Москвы. Позиция ЕС относительно захватнической войны России против Украины отражена во многих выводах Европейского Совета. Такая позиция исключает официальные контакты между ЕС и президентом Путиным. Таким образом премьер-министр Венгрии не представляет ЕС ни в какой форме,

– говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что хоть Венгрия сейчас председательствует в Совете ЕС, это не предусматривает никакого внешнего представительства Союза. За эти вопросы отвечают исключительно Президент Европейского Совета на уровне главы государства или правительства и Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности на министерском уровне.

Попутно в ЕС напомнили, что Международный уголовный суд выдвинул обвинения Путину и выдал ордер на его арест.

Между тем Орбан уже успел заявить, что прибыл в Москву для продолжения "мирной миссии". Зато президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала в X: "Замирение не остановит Путина. Только единство и решимость проложат путь к полноценному, справедливого и устойчивого мира в Украине".