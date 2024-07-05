Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в интервью 24 Каналу объяснил, что Орбан воспользовался началом председательства Венгрии в Совете ЕС и приехал в Киев. Причастен ли Путин к визиту Орбана и какое влияние будут иметь переговоры украинского и венгерского лидеров – читайте далее в материале.

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Напомним, что в первой части интервью мы писали о том, предлагает ли тайно Владимир Путин переговоры о мире и может ли Китай заставить Путина завершить войну одним звонком. Больше деталей – читайте по ссылке.

Отправил ли Путин Орбана в Украину

Виктор Орбан 2 июля неожиданно приехал в Украину. Венгрия начала председательствовать в Совете ЕС и говорили, что именно это натолкнуло его на визит. Пока Орбан был в Украине, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто говорил с Сергеем Лавровым, чтобы Кремль не подумал о намерении Венгрии наладить отношения с Украиной. Это было по доброй воле Орбана или он приехал в Украину по рекомендации Москвы, чтобы продвигать какие-то месседжи?

Это было по доброй воле самого премьера. Орбан хочет быть более субъектным, потому что у него достаточно сложные отношения с Европейским Союзом. Безусловно, пользуясь моментом начала председательства в Европейском Союзе, он заехал в страну, которая является сегодня главным ньюзмейкером для ЕС.

Это не только переговорная программа, это также и военная помощь Украине. И вообще Украина сегодня формирует повестку дня для Европы, поэтому, проявляя свою субъектность, Орбан абсолютно правильно сделал, что приехал в Украину.

Параллельно с тем он хочет существенно увеличить свое влияние в Европейском парламенте. Напомню, что буквально накануне визита в Киев он находился в Вене и там провел определенные переговоры с правыми партиями для того, чтобы построить свою конструкцию в Европейском парламенте.

Там был экс-премьер Чехии Андрей Бабиш, представитель австрийской правой партии Герберт Кикль. Были и другие представители, они еще пока не присоединяются. Впрочем, с учетом регламента, они получат семь стран, которые будут формировать правый парламентский блок в Европарламенте. Орбан хочет там играть едва ли не самую существенную позицию. У Венгрии достаточно сложные отношения с Европейским Союзом и он хочет их модерировать немножко иначе, имея большую субъектность.



Виктор Орбан и Владимир Зеленский / Офис Президента

Как на Путина повлияют переговоры Орбана и Зеленского

Безусловно, что любая страна Европейского Союза – это страна переговоров для нас. Это касается и Словакии, и Венгрии. Почему? Потому что они заинтересованы в том, чтобы ЕС существовал, повышал свою дееспособность и уровень жизни, в частности в Венгрии и Словакии. Поэтому Украина должна с ними общаться.

У нас с Венгрией есть двусторонние, достаточно объемные отношения. Это не только то, что касается Закарпатья, это и энергетика, большие гуманитарные программы, большие вызовы, которые надо решать.

Переговорная тактика, которую выбирает Киев, абсолютно правильная и это очень хорошо. Кроме того, это выглядит символично. Венгрия с первого дня председательства в ЕС находится в Украине и продолжает коммуникацию от имени Европейского Союза. Это достаточно неплохой визит.

Даст ли он все эти результаты, которых мы с вами ожидаем? Безусловно, нет. Как и любые переговорные позиции они постепенно развиваются, но сам факт такой встречи на уровне руководителей государств достаточно красноречив. Имеет ли это влияние какое-то на Россию? Безусловно, имеет. Это дополнительно ее фрустрирует, потому что они не будут понимать, о чем шла речь, какие объемы договоренностей, как это будет дальше выстраиваться.

Нам надо максимально продолжать любые коммуникации на любых континентах для того, чтобы прийти к концепции изоляции России. Для этого надо встречаться не только с Венгрией, но и с представителями Латинской Америки, даже со странами, которые имеют особую позицию по войне, как в Бразилии. Нам надо встречаться с представителями стран Африки, не только Южной. Это все правильная украинская стратегия. Она крайне эффективна и сильно раздражает Россию.



Орбан и Зеленский провели переговоры / Офис Президента

Заметим, что в СМИ появилась информация, что сразу после визита в Украину Виктор Орбан поедет к Владмиру Путину в Россию. Политик планирует поездку, предположительно, уже 5 июля.

О дискуссиях о вступлении Украины в НАТО

Politico пишет, что немалая часть экспертов призывает не протягивать "мост" Украине в НАТО, ведь чем ближе процесс вступления, тем больше и сильнее будет воевать Владимир Путин и война не закончится. С другой стороны, если Украину таки примут в НАТО, то Россия точно нападет и на Украину повторно, и спровоцирует пятую статью НАТО, что приведет к разрыву внутри блока и так далее.

А сегодня у нас что, легкая прогулка? Россия сегодня не атакует масштабно Украину? Сегодня у нас статус кого? Ассоциированного члена НАТО или нейтральный статус страны? То есть это бред. Уже понятно, что не НАТО является первопричиной конфликта. И когда эксперты продолжают говорить, мол, "давайте мы не будем принимать необходимые решения".

Все подобные публикации – это приглашение для России: "убивайте еще больше украинцев, атакуйте энергетику, а мы будем пугать страны, которые могут обеспечить защиту энергетики, чтобы не давали ничего, потому что интересно смотреть, как их убивают".

Давайте зафиксируем простые правила:

ни одна страна не может быть лишена суверенных прав

если кто-то атакует эту страну и мы в рамках международного права хотим дальше жить, надо максимально эффективно помогать стране вести оборонительную войну

не надо писать псевдоаналитические тексты о том, что "если мы будем блокировать вступление Украины в НАТО, то это не позволит России повторно атаковать Украину".

А сегодня что мы будем делать, продолжать смотреть, как детей убивают? Пусть такие эксперты пишут прямо три вещи: мы достаточно инфантильны и не разбираемся в том, о чем пишем; мы очень боимся всего; мы вообще хотим засунуть голову в песок и ничего не видеть.

"Россия будет вынуждена принять правила финала войны"

Владимир Зеленский в интервью сказал, что на втором Саммите мира представят план со всеми пунктами о нашем видении завершения войны. Вопрос в том, приедет ли кто-то из представителей России на этот саммит, и если да, то кто именно? Президент также сказал о том, что если у Дональда Трампа есть план, как должна закончиться война за 24 часа, то пусть им, конечно, поделится, потому что нам тоже было бы интересно на него посмотреть.

Президент абсолютно прав. Начнем с Трампа. Мы имеем кандидата мощной партии, из страны, которая является нашим ключевым партнером в этой войне – Соединенных Штатов, который говорит, что у него есть план. Но если его план завершения войны будет за счет нашего суверенитета, нашей территории, за счет потерянных жизней, то тогда мы хотим знать это.

Мы хотим знать, что вы готовы разменять нас на какое-то быстрое прекращение огня. Если это не так, то тогда хотим проговорить, как можно остановить войну, и где юридически есть агрессор и жертва. Это абсолютно четкая позиция, потому что, если кто-то сегодня говорит, что готов достаточно быстро закончить войну, но это окончание будет стимулированием России к дальнейшему геноциду – это одно дело. Если есть технологии, которые позволят обуздать эти геноцидные намерения России – это другое дело.

Говорится в целом о стратегии существования и демократии, и международного права, и глобального права. Президент Украины говорит, если правила есть, тогда объясните их, потому что мы в рамках этих правил ведем оборонительную войну. А вот Россия ведет все вообще иначе. Она обнулила международное право.

Проговорим, что для мира нужно: или чтобы существовали правила, или чтобы существовало только право сильного. Если право сильного, то тогда все меняется для всех стран, не только для Украины. Тогда под ударом будут находиться все и любой где угодно может прийти и условно сказать: "Отдайте нам добровольно Запорожскую атомную электростанцию, иначе мы вас будем атаковать". Это именно так выглядит.

Кстати Зеленский готов встретиться с Трампом, чтобы услышать его план окончания войны, – Bloomberg

Относительно саммита и будет ли там кто-то из России. Украина четко фиксирует, что у нас есть понимание этой войны, понимание финала этой войны, конкретная дорожная карта. Мы понимаем, что эта война должна закончиться, потому что не может же война длиться 100 лет. Но для этого нужны инструменты принуждения.

Украина настаивает, чтобы эти инструменты принуждения были использованы между первым и вторым саммитом в полном объеме. Это военная помощь, снятие всех остаточных запретов на удары по территории России, экономические санкции, изоляция.

Не может такого быть, чтобы министр внутренних дел России Колокольцев приезжал в Нью-Йорк на встречу с заместителем господина Гуттериша (Антонио Гуттериш, генсек ООН – 24 Канал) Жан-Пьером Лакруа для того, чтобы обсудить участие России в миротворческих миссиях. Это просто цинизм высшего сорта. Не может так работать система. Должна быть дипломатическая изоляция России.

Итак, три важных инструмента. Если эти инструменты будут использовать в полном объеме, то Россия будет вынуждена принять другие правила финала этой войны. Вот так это должно выглядеть.

Кто будет там (на саммите – 24 Канал) от России присутствовать? Безусловно, могут присутствовать представители Дагестана, например. Они достаточно эффектно себя проявляют в противостоянии с Россией. Но это я так иронично говорю.

В России же не такие простые процессы, как всем кажется. Россия сегодня не является монолитной страной. Понятно, что она в ожидании, скажем, определенных революционных процессов. Все, что мы видели в Махачкале, в Дербенте, говорит о том, что там абсолютно предреволюционная ситуация.

Как только будут нанесены масштабированные удары по линии фронта, мы увидим совсем другие внутриэлитные отношения в России. Мы увидим исчезновение определенных представителей, которые сегодня доминируют в информационном пространстве. И наоборот – появятся какие-то другие персонажи. Возможно, эти другие персонажи будут реалистичнее смотреть на то, что происходит в войне, и реалистичнее воспринимать будущее России, где она уже не будет неоимперией, которая может диктовать какие-то правила.

Почему оружие медленно поступает на фронт

Президент также сказал о том, что Украина не проигрывает и не в тупике. Но при этом он также упомянул о том, что в Украине стоит 14 неукомплектованных бригад и они все ждут оружие, ведь оно очень медленно поступает от партнеров. За два года полномасштабного вторжения, казалось бы, что механизмы уже должны быть налажены, границы для оружия открыты и, соответственно, все это должно бесперебойно поступать к линии фронта, но видим, что этого не происходит.

И это проблема. Вы правы, президент прав. Он говорит, что проблема не в том, что те или иные решения не принимают, потому что их принимают. Есть фонды, есть возможность финансирования, есть понимание сколько какой техники, на каком направлении нужно и так далее, но она очень и очень медленно поступает в Украину. Вот вся эта проблема в логистике. Если бы было так, что приняли решение и через две недели она на поле боя, – тогда России было бы туго. Тогда мы бы видели совсем другую ситуацию, и это очевидно.

Это многие понимают, но, к сожалению, наши партнеры не могут избавиться от трех вещей:

излишнего бюрократизма;

остаточного страха;

непонимания, что надо уже не просто о чем-то говорить, а расставить все точки над "і".

То есть всем нравится говорить, строить теории заговора, разрабатывать программы сдерживания, постепенное уничтожение военного потенциала России и тому подобное. Надо прекратить играть на шахматной доске, а принять соответствующие решения, расставить точки над "і", перестроить мир, выйти на обновленное международное право, поднять репутацию стран демократии, сделать ее доминантной репутацией, несмотря на то, чего желает, например, Китай или страны Глобального Юга в целом. Надо на это наконец решиться.

Вот еще немножко так "поиграться" и завтра никто не будет считать, что страны демократии могут на что-то существенно влиять, что их мнение надо учитывать, потому что они принимают те или иные решения медленно, а когда их наконец примут – они уже не будут иметь никакого смысла.

Поэтому повторю, что проблема логистики – это проблема стран-партнеров. Они должны понять: если договорились о танке сегодня, этот танк должен быть завтра, а не через 8 месяцев.



Украинские защитники / Getty Images

Может ли Франция выйти из НАТО

НАТО опасается, что Франция может выйти из военного командования Альянса после победы партии Марин Ле Пен на парламентских выборах. Действительно ли существует такая вероятность?

Это спекулятивные разговоры. Безусловно, независимо от того, какая партия будет доминировать в национальном собрании и какая будет формировать коалиционное правительство, во Франции все же понимают, что такое безопасность, и что в Альянсе ее способности гораздо мощнее, чем единоличные способности страны.

Поэтому я здесь не вижу никаких рисков, но спекуляций и конспирологии будет много. Это же традиционно, мы живем в XXI веке, без этого никуда.

Новые ограничения в отношении Китая

Еврокомиссия заявила, что с 4 июля вводятся предварительные временные импортные пошлины на электрические автомобили из Китая. Это такое себе наказание Китая, за то, что он поддерживает Россию или нет?

Нет, это не наказание Китая за что-то. Это просто новая позиция. Китай хотел, кстати, иметь более близкие отношения с Европейским Союзом. Не забываем визит Си Цзиньпина в европейские страны. Но если Китай хочет играть по каким-то правилам, которые не учитывают потребности, в частности ЕС, а наоборот, которые должны привести к потере Европой своей безопасности, а Россия именно на это сегодня работает, то, безусловно, к Китаю соответственно будут относиться.

Просто здесь вопрос, а зачем это Китаю? То есть разменять возможности глобальной державы, с которой на равных сотрудничают Европейский Союз, Соединенные Штаты, на поддержку абсолютно ничтожного российского рынка или ничтожной российской внешней политики. Это вообще нонсенс для меня. Поэтому я думаю, что Китай все-таки постепенно будет приходить к абсолютно правильному глобальному поведению.