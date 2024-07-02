Орбан просил "прекратить огонь и разговаривать с Россией": как отреагировал Зеленский

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 2 июля находится в Киеве с визитом. Он просил президента Украины Владимира Зеленского о "перерыве" и переговорах с Россией.

Владимир Зеленский отреагировал на такую "просьбу" политика, который неоднократно делал пророссийские высказывания. Об этом в эфире телемарафона рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква.

Смотрите также Преследует две цели: для чего Орбан приехал в Украину впервые с начала полномасштабной войны

Зеленский выслушал Орбана

Президент Украины дал премьер-министру Венгрии возможность высказать свои мысли. Жовква отметил, что было несколько форматов этих переговоров: сначала двое лидеров говорили без присутствия делегаций, а затем в составе делегаций.

Это предложение звучало в обеих частях. Действительно, премьер-министр Венгрии потом в общих чертах потом повторил его на пресс-конференции,

– пояснил политик.

Он также добавил, что это не первая страна, которая говорит о таком возможном варианте развития событий.

Президент повторил позицию Украины

Игорь Жовква отметил, что президент выслушал это предложение, но в ответ изложил четкую и уже известную позицию Украины. Он пояснил, что наше государство хочет мира и для этого уже провела первый саммит мира и сейчас готовится к следующему.

По словам политика, в ходе подготовки Украина будет выстраивать определенную цепочку действий, проект своего плана, как установить мир.

Если страна-агрессор будет готова прислушиваться к этому плану, говорить об этом плане, а не говорить на языке ультиматумов, то во время второго саммита мира представители России смогут присутствовать в том, или ином порядке,

– подчеркнул Жовква.

Ранее Виктор Орбан сказал, что просил Зеленского о прекращении огня и начала переговоров с Россией, ведь война, в которой живут украинцы. интенсивно влияет на безопасность всей Европы.

Премьер-министр Венгрии известен своими пророссийскими высказываниями. Он неоднократно призывал к переговорам с Россией и подчеркивал важность "учета ее интересов". Кроме этого, Венгрия, которая является страной-членом ЕС, часто блокирует важные решения, касающиеся поддержки Украины в борьбе против полномасштабной агрессии России.

В то же время в Кремле не оставили визит Орбана без внимания. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что у них нет никаких ожиданий относительно этого визита. В то же время он также добавил, что Будапешт не коммуницировал с Москвой перед визитом Орбана в Киев.