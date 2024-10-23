"План победы это расширение войны": Орбан заявил, об угрозе "славянских войск" в Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз негативно высказался о Плане победы Владимира Зеленского. По его словам, суть этого документа якобы заключается в расширении войны.

А он не хочет, чтобы из-за Плана в Венгрии "снова стояли славянские солдаты с востока". Об этом пишет издание Magyar Nemzet со ссылкой на его заявление в годовщину венгерской революции в парке в Милленарис в Будапеште.

Смотрите также Действия, которые помогут выстоять: в СМИ сообщили, что Зеленский готовит еще один план на время войны

Орбан снова раскритиковал План победы

Глава венгерского правительства в очередной раз заявил о "самой большой угрозе мировой войны" за последние 70 лет. Виктор Орбан обвинил Брюссель во "втягивании всего Евросоюза в войну", а после этого, как ни странно, раскритиковал План победы Владимира Зеленского.

По его словам, суть Плана победы заключается в "расширении войны".

План предусматривает, что Украину должны пригласить в НАТО и война будет перенесена на территорию России. Согласно ему, после победы на восточном фронте Украина вместо американцев берется обеспечивать безопасность всей Европы своей окрепшей армией. То есть мы, венгры, однажды можем проснуться с фактом, что в Венгрии снова дислоцируются славянские солдаты с востока. Мы этого не хотим,

– сказал он.

Поэтому, как отметил Орбан, "для венгерской свободы можно сделать больше, не участвуя в войнах других народов". К слову, во время его выступления один из присутствующих на церемонии пытался подбежать к премьеру Венгрии. Известно, что охрана остановила мужчину, и после короткой стычки забрала прочь.