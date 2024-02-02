"Орбана можно умножить на ноль": как ЕС удалось убедить его не блокировать помощь Украине

1 февраля все страны-члены ЕС согласовали выделение помощи Украине в размере 50 миллиардов евро. Таким образом лидеры показали свое единство, а кризис, который был в Европейском Союзе, фактически решен.

Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок. Он объяснил, каким образом удалось убедить Виктора Орбана, который ранее блокировал это решение.

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Давление на Орбана

По мнению Валерия Клочко, на Орбана подействовало несколько факторов. На сегодня венгерский премьер четко осознает неспособность России осуществлять успешные операции в Украине. В свою очередь ЕС разрабатывал несколько параллельных сценариев по финансированию Украины.

"Во-первых, было заключено решение (неформализованное) о выделении Украине более 21 миллиарда финпомощи различными странами Европы. Во-вторых – создание специального военного фонда, за который вчера тоже проголосовали, но еще нет решения. Он будет иметь 20 миллиардов финансирования. И в-третьих – экономика Венгрии. Орбан понимает, что без дотаций ЕС у него будут очень большие проблемы. По крайней мере за предыдущие годы Венгрия так и не продемонстрировала процветающего движения вперед", – объяснил аналитик.

Кроме этого, после голосования венгерский премьер сделал заявление, где все выставил в свете "победы Венгрии", мол страна не будет выделять деньги для Украины и будет контролировать выделенные финансы.

"Европа просто не переносит на дух Орбана. Против каждого политика найдется инструмент влияния и в таком случае "черные папки" достают. Если это было сделано в этом случае, то это правильно. Надо было продемонстрировать Орбану, что не только он может шантажировать, а если встанет вопрос – его "умножат на ноль". Поэтому он вынужден был выходить к своей аудитории и говорить все это", – добавил Клочок.

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