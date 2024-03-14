Орбан хочет использовать разговор с Трампом: что задумал друг Путина

Премьер Венгрии Виктор Орбан встретился с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. После этой встречи он резюмировал, что в случае победы Трамп не даст "ни копейки для Украины" и таким образом закончит войну.

Позиции политиков в различных вопросах могут сходиться и тогда они хотят использовать это в свою пользу. Такое мнение 24 Каналу высказал политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко, объяснив, что Орбан и Трамп прежде всего думают о собственных интересах.

К теме Посыльный от Путина: чем опасно для Украины сближение Орбана с Трампом

Чего ожидать от Трампа на посту президента

В этой ситуации можно провести параллели с интервью Владимира Путина Такеру Карлсону. Российский диктатор использовал его, чтобы в очередной раз повторить свою вымышленную историю и оправдать войну. В то же время Дональд Трамп благодаря этому интервью мог и дальше убеждать Запад, что с Путиным якобы можно о чем-то договориться.

Так же сейчас поступает Виктор Орбан. Он хочет использовать разговор с Трампом для своих интересов. Например, снова говорит, что Украине не надо помогать, но напоминает, что не заблокировал решение о членстве в ЕС и выделении Киеву дополнительных средств.

С другой стороны, Трамп поддерживает риторику своего избирательного процесса. Поэтому даже если он выиграет выборы, то это не означает, что он будет придерживаться именно такой политики, о которой сейчас говорит,

– отметил политолог.

Например, во время предыдущей каденции, Трамп делал совершенно противоположное относительно того, что заявлял как кандидат. Это можно легко объяснить, ведь в США действуют институты, которые не позволят человеку, который даже выиграл президентские выборы, ухудшить ситуацию с безопасностью в стране или разрушить структуры, которые обеспечивают стабильность в мире.

Каждый отстаивает свои интересы

"Трамп сделал свою политическую ставку на Орбана в Европейском Союзе, как на определенный деструктивный элемент для самого ЕС. Трампу нужна определенная точка опоры, а венгерский премьер ею стал", – сказал Алексей Буряченко.

Со своей стороны Орбан, как лидер маленькой и не очень богатой страны, стремится к вниманию такого человека, как Трамп. Более того, понимает, что он имеет шансы победить на выборах в США.

Орбан хитрый, он такой апологет, настоящий политик, который всегда имеет, что сказать. Если завтра выиграет Джо Байден, или другой демократ, он начнет говорить, что выступает за конструктив и вспомнит все ситуации, когда принимал решения нужны для Украины,

– добавил политолог.

Поэтому ему будет, что сказать и демократам, и республиканцам. Здесь важно, что официальный Киев придерживается конструктивного взаимодействия с представителями обеих партий. Украинская власть понимает, что даже в случае победы Байдена, с республиканцами все равно придется общаться. Ведь за ними остается большинство в Конгрессе.

Что известно о скандальном заявлении Орбана