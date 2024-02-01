Орбан боится вступления Украины в Евросоюз из-за влияния США, – СМИ

Виктор Орбан открыто симпатизирует России и неоднократно блокировал решение о выделении 50 миллиардов евро для Украины. Он также высказывался против членства нашего государства в ЕС, поэтому СМИ узнали причину.

Премьер-министр Венгрии объяснил, что он против вступления Украины в ЕС из-за влияния США. Такое мнение он озвучил во время закрытой встречи с венгерскими депутатами в марте 2023 года.

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Это создаст новый "центр силы"

Орбан говорил о евроинтеграции Украины на так называемом Большом совете ЕС – венгерском парламентском форуме, который созывается перед саммитами Европейского совета и куда приглашают высокопоставленных чиновников парламента, включая оппозицию – 20 марта 2023 года.

Сообщают, что Орбан тогда сказал, что вступление Украины создаст новый "центр силы" в ЕС. В нем будут преобладать США, и туда присоединятся страны Балтии, Польша и в меньшей степени Румыния.

Посмотрим на Беларусь, там все еще могут состояться одна или две цветные революции,

– добавил премьер Венгрии.

По убеждению Орбана, это существенно повлияет на традиционных лидеров ЕС – Францию и Германию. Он пытался обсуждать это с Макроном и Шольцем, однако те не приняли его идеи.

Из речи Орбана также стало понятно, что подобное перераспределение власти в ЕС его беспокоит, ведь мешает его стратегическому видению, а именно смещению центра мировой экономики в Азию. Он также отметил, что после завершения войны Венгрия хотела бы наладить отношения с Россией.

Орбан заявил, что считает неправильным то, что американцы могут реагировать на это и раскалывать мировую экономику. Зато он считает, что все могут строить отношения в соответствии со своими интересами.

Орбан непублично признавал, что Венгрия не помешает вступлению Украины в ЕС