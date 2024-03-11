"Не даст ни копейки": Орбан заявил о "детальных планах" Трампа по завершению войны в Украине

Виктор Орбан 8 марта встречался с Дональдом Трампом. По результатам их общения, венгерский премьер заявил, что у американского политика якобы есть "достаточно детальные планы" завершения войны в нашей стране.

И что кандидат на президенты США якобы не планирует выделять на противостояние российской агрессии в Украине “ни копейки”. Это Виктор Орбан заявил по результатам общения с Дональдом Трампом 8 марта.

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Планы Трампа совпадают с интересами Венгрии

Как отметил Виктор Орбан, у Дональда Трампа есть "достаточно детальные планы", которые касаются того, как закончить войну России против Украины. Премьер добавил, что планы американского политика якобы совпадают с венгерскими интересами.

Он имеет очень четкое видение, с которым трудно не согласиться. Он говорит следующее: во-первых, в украинско-российской войне он не даст ни копейки. Поэтому война закончится, потому что очевидно, что Украина не может стоять на собственных ногах,

– заявил Орбан.

По результатам встречи с Трампом он добавил, что война закончится, если:

американцы не дадут денег и оружия вместе с партнерами из Европы;

американцы не дадут денег и европейцы сами не смогут финансировать войну.

Как говорит венгерский премьер, США якобы не хотят вкладывать средства в безопасность Европы.

Если европейцы боятся россиян или вообще хотят иметь высокий уровень безопасности, они должны за это платить. Или строить собственную армию, собственное оборудование, или, если они используют для этого американцев, то платить американцам цену, цену безопасности. Так что он (Трамп – 24 Канал) говорит прямо и четко,

– подчеркнул Виктор Орбан.

Премьер Венгрии также отмечал, что Дональд Трамп "был первым президентом за долгое время, который не начал войну во время своего срока".

Поэтому мы знаем о нем, мы знаем с его президентства, что он человек мира. И он не скрывает своих взглядов сейчас, он четко дал понять, что его цель – принести мир в российско-украинскую войну. Мы хотим скорейшего прекращения огня,

– добавил он.

Виктор Орбан отмечал, что якобы стремится к скорейшему завершению войны, "которая медленно приближается к завершению". И что он считает Дональда Трампа достаточно решительным и сильным, чтобы это сделать.

Коротко о встрече Орбана и Трампа