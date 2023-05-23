Орбан цинично заявил, что Украину не выиграть в войне: Киев резко ответил

Президент Венгрии в очередной раз отметился скандальным заявлением по поводу российско-украинской войны. Он сказал, что нашему государству не удастся победить Россию. В МИД Украины прокомментировали это высказывание.

Во вторник, 23 мая, международные издания процитировали слова венгерского лидера Виктора Орбана, который "не уверен", что ВСУ победят оккупантов. Также, по его словам, оружие от Запада якобы только "усугубляет ситуацию". Комментарий по этому поводу дал 24 Каналу представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко.

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Что сказал президент Венгрии

Цинизм Орбана состоит в том, что вместе со словами о "непобедимости" России он заявил, что якобы очень сочувствует украинцам и как политик должен заботиться о жизни людей. Не обошлось и без нарратива о том, что Запад передает нашему государству оружие и "способствует эскалации войны".

Моя позиция заключается в том, что, смотря на реальность, цифры, обстоятельства, на тот факт, что в НАТО не готовы отправлять войска, очевидно следующее: не может быть победы для бедных украинцев на поле боя. Это моя позиция,

– сказал он.

Как отреагировали в МИДе

Представитель МИД Олег Николенко иронически констатировал, что "в Кремле должны радоваться", ведь глава Венгрии своими заявлениями, в частности, снял ответственность с России за ее агрессию против нашего государства.

Те же европейские политики утверждали в прошлом году, что у Украины нет шансов продержаться более 72 часов. Они ошиблись тогда, ошибаются и сейчас. В отличие от сторонников капитуляции перед врагом без сопротивления, украинцы продолжат бороться до полного освобождения своих территорий от российской оккупации,

– сообщил спикер в комментарии 24 Каналу.

Он также подчеркнул, что борьба Украины – единственный путь не только для восстановления мира в нашем государстве, но и гарантия безопасности для всей Европы.

По словам Николенко, сейчас критически важно объединить усилия для того, чтобы у Украины было все необходимое для ускорения поражения России. Очевидно, речь идет, в частности, о поддержке оружием.

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Вспомним к этой теме, что не так давно странными заявлениями отметился глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Собственно, он сказал, что Украина якобы создавала угрозу суверенитету и независимости Венгрии, ведь Зеленский "угрожал взорвать" газопровод "Дружба". Однако доказательств на этот счет нет.