На кону вопрос мировой войны: Орбан говорит, что в ЕС готовы обсуждать миротворцев для Украины

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан после того, как Россия причислила Венгрию к "недружественным" странам, пытается восстановить авторитет в глазах Кремля. Он заявил, что лидеры стран Евросоюза якобы близки к обсуждению отправки миротворческих сил в Украину.

Орбан рассказал, что западные лидеры все чаще говорят о возможности направления миротворцев. Однако он не уточнил, кто и на каком уровне ведет эти переговоры.

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Орбан продвигает идею прекращения огня, от которого выигрывает Россия

По мнению премьера Венгрии, если война в Украине будет продолжаться с такой интенсивностью, как сейчас, конфликт может дойти до Третьей мировой войны.

Мы сейчас близки к тому, что для европейских лидеров станет легитимным отправлять какие-то миротворческие силы на фронт. Если так будет продолжаться, мы можем дойти до Третьей мировой войны,

– сказал Орбан.

Кроме этого, он заявил, что еще год назад лидеры ЕС спорили, допустимо ли в принципе отправлять оружие Украине. Орбан возмутился, что теперь в Украину посылают все больше и больше тяжелого оружия.

"На Западе утверждают, что войну и Украину нужно поддерживать, потому что это правильно. Но это не так. На кону стоит вопрос мировой войны и мира во всем мире", – сказал Орбан.

Он анонсировал, что 31 марта парламент Венгрии примет постановление с требованием прекращения огня.

"Мы должны говорить не о мирных переговорах, а о прекращении огня. Если будет прекращение огня, тогда есть шанс подумать о ходе мирных переговоров. В первую очередь должно быть прекращение огня, чтобы больше не гибли люди, чтобы больше не разрушали города, чтобы больше не гибли гражданские. Если это будет, тогда может быть прорыв", – считает Орбан.

Следует обратить внимание, что на прекращении огня настаивает Китай. Но с этим не согласны ни Киев, ни партнеры Украины, ведь это пойдет на пользу только истощенным войскам России.

Орбан пытается восстановить свою репутацию