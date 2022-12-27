Орбан говорит, что война продолжается из-за помощи США: в МИД заявили о патологическом пренебрежении к Украине

Премьер Венгрии Виктор Орбан считает, что мир в Украине придет, если этого захотят в США. Венгерский лидер цинично переложил ответственность за продление войны на Украину и США.

Орбан заявил, что Украина может воевать с Россией, пока США будут поддерживать нашу страну оружием и деньгами. При этом премьер Венгрии завуалированно намекнул, что прекращение военной помощи от США якобы приведет к миру.

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Орбан признал, что Венгрия заинтересована в сотрудничестве с Россией

Украина может продолжать воевать только до тех пор, пока США поддерживают их деньгами и оружием. Если американцы хотят мира, то мир будет,

– заявил он.

Кроме того, Орбан повторил мантру, что позиция Венгрии состоит в том, что в войне необходимо прекращение огня, а затем мирные переговоры.

Венгерский премьер отметил, что этот год был самым опасным за последние 30 лет. Он цинично сказал, что Венгрия столкнулась с опасностью быть вовлеченной в войну в Украине.

Также он прибег к манипуляциям, что рост цен на энергоносители толкает Венгрию в опасном направлении. Во время этого Орбан, теплый друг Владимира Путина, смолчал, что проблемы в Европе и мире начались именно из-за захватнической войны России против Украины.

Кроме того, он уклонился от вопроса относительно позиции Будапешта, сказав, что Венгрия является "провенгерской".

Наш ответ на вопрос, находимся ли мы на хорошей или плохой стороне истории, состоит в том, что мы находимся на венгерской стороне истории,

– объяснил он.

Орбан, среди прочего, сказал, что Венгрия поддерживает и помогает Украине и заинтересована в "выживании суверенной Украины". В то же время, по его словам, Венгрия заинтересована в сотрудничестве с Россией, хотя признал, что Путин создает угрозу безопасности Европы.

"И мы заинтересованы в том, чтобы Россия не представляла угрозу безопасности Европы. Но мы не заинтересованы в том, чтобы сдать все наши экономические отношения с Россией", – резюмировал премьер-министр Венгрии.

В Киеве ответили Орбану из-за циничного заявления

МИД Украины резко прокомментировало заявления Орбана. В Киеве подчеркнула, что высказывания Орбана "демонстрируют патологическое пренебрежение к Украине и украинскому народу, противостоящему российской агрессии, а также его собственной политической близорукости".

Ведь поражение Украины в войне, к которой Виктор Орбан косвенно призывает, привело бы к прямой угрозе российской агрессии для Венгрии и венгров,

– говорится в сообщении.

В МИДе посоветовали Орбану спросить самого себя, хочет ли он мира. "Если ответ утвердительный, ему нужно использовать свои тесные связи с Москвой, чтобы он прекратил агрессию против Украины и вывел войска", – говорится в сообщении.

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