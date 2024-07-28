Орбан в критической ситуации: с чем связаны его прокремлевские заявления

Венгерский премьер снова выступил со скандальными заявлениями. Он повторил российские тезисы о том, что война в Украине якобы спровоцирована, Россия защищается, а Европа самоуничтожается.

На самом деле все действия Орбана продиктованы финансовыми вопросами. Об этом 24 Каналу рассказал директор Института мировой политики Евгений Магда, отметив, что венгерскому политику очень необходимы средства, которых он не имеет.

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"Орбан – не маленький вождь, а человек, который находится в критической ситуации. Ему очень нужны деньги для того, чтобы поддерживать высокие социальные стандарты", – рассказал Евгений Магда.

Что влияет на позицию Орбана

Стало известно, что он мог одолжить у Китая один миллиард евро. Для Пекина – это очень малая сумма, но она подтверждает, что Венгрия находится в серьезной финансовой турбулентности.

Более того, ему в спину дышит бывший соратник, а теперь оппозиционер Петер Мадьяр. Он хорошо знает его слабые стороны и давит на них.

В Орбана в этом году заканчивается российский кредит, который его правительство брало для того, чтобы платить повышенные пенсии венгерским пенсионерам,

– добавил Евгений Магда.

На все эти вещи надо реагировать. Более того, Орбан выступал в Румынии, а это значит, что там он находился под влиянием травмы Трианона (соглашение по результатам которого Венгрия после Первой мировой войны потеряла часть территорий – 24 Канал). Сейчас страна окружена территориями с венгроязычным населением в Румынии, Украине, Сербии и Словакии.

Это очень серьезно влияет на позицию Орбана, то есть он может показывать всему миру, что он такой "боевой венгерский петух", со своими мирными планами, но на самом деле он все больше напоминает "замороженного гуся",

– отметил Евгений Магда.

Впрочем для Украины он может быть полезным, ведь выступает в роли лакмусовой бумажки и озвучивает то, о чем думают в России.