Путин ранее дал одно обещание: что нужно Орбану от диктатора

Виктор Орбан в очередной раз звонил Владимиру Путину, чтобы якобы снова обсудить возможности перемирия и прекращения огня на территории Украины. Однако это не единственная причина, ведь есть и тайная выгода для премьера Венгрии.

Председатель венгерской общины Киева и Киевской области Тибор Томпа рассказал 24 Каналу, что все заявления Орбана и звонки к Путину указывают лишь на то, что он является марионеткой Кремля. Премьер Венгрии не просто так звонил в Москву.

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Орбан передал слова Путина

Тибор Томпа заметил, что, после телефонного разговора с кремлевским диктатором, Орбан получил задание на всю Европу озвучить путинские нарративы.

В эфире всех венгерских масс-медиа, которые находятся под контролем пророссийских сил, начали появляться рашистские заявления из уст Орбана. Поэтому его нельзя слушать ни в коем случае, ведь он является представителем оси зла и выступает против демократического мира,

– подчеркнул он.

Реальная цель Орбана

Неоднократные контакты с Путиным без согласования с Украиной, по мнению председателя венгерской общины, происходят не только ради пиара, ведь есть и экономическая часть.

Орбан звонил Путину для того, чтобы каким-то образом наладить и урегулировать вопрос о строительстве атомной электростанции в Венгрии. Ранее Путин пообещал построить ее, однако работы еще даже не начались,

– подчеркнул Тибор Томпа.

Он отметил, что со времени обещания кремлевского диктатора прошло уже более 10 лет.

Обратите внимание! После разговора с Путиным, премьер-министр Венгрии 12 декабря 2024 года встретится с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Анкаре. На переговорах будут обсуждать международную ситуацию, конфликты в Украине и на Ближнем Востоке, а также вопросы двусторонних отношений.

Недавно Россия заявила, что значительно повышает стоимость строительства электростанции в Венгрии. Это ставит в затруднительное положение Орбана, ведь раньше он обещал гражданам очень дешевое электричество, подчеркивая, что все благодаря России.

"Но этого не будет. Таким образом он хочет выторговать, чтобы Россия спасла его от политического и экономического краха. Орбан довел Венгрию до того, что там более 3 миллионов нищих", – сказал председатель венгерской общины.