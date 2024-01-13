Часть большого плана, – политтехнолог о намерении лишить Орбана голоса в ЕС

В Европарламенте собрали подписи, чтобы лишить Венгрию возможности голосовать в Совете ЕС. Петицию поддержали 120 евродепутатов из разных политических групп и из "нескольких государств-членов".

Политтехнолог Михаил Шейтельман предположил 24 Каналу насколько это серьезно и сможет ли обуздать гонор премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Страны ЕС, за исключением Словакии, решили объявить Будапешту определенный "негласный бойкот" по многим вопросам. Сбор 120 подписей – это только одно из действий в этом направлении.

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Кампания против Орбана – часть большого плана

Шарль Мишель досрочно ушел в отставку с целью баллотироваться на выборах в Европарламент. Глава Европейского совета открыто заявил, что сделает все возможное, чтобы Виктор Орбан не стал новым головой.

Он прямо говорит, что Орбана "отменили" – то есть определенное лицо под давлением общественного резонанса оказывается вне социальных или профессиональных кругов за неприемлемое с точки зрения определенной группы общества поведение.

Это плохой сигнал для Орбана и Венгрии, что в толерантной Европе нельзя сказать кто какого пола, а сказать "российский шпион" можно, но еще не имея фактических доказательств. Это часть крупного плана, чтобы 1 февраля утвердить нам помощь в 50 миллиардов евро или хотя бы ту сумму, которую нам собирались передать в первый год выделения средств,

– отметил Михаил Шейтельман.

То есть на Украину могут ждать два вызова:

ежегодно "банить" и одновременно уговаривать премьер-министра Венгрии об одобрении помощи;

действовать по плану премьер-министра Италии Джорджии Мэлони. Провести бартер с Виктором Орбаном – поддержать его партию на выборах в Европарламент, а он, в свою очередь, не будет блокировать решение о поддержке Украины.

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