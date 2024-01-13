Политтехнолог Михаил Шейтельман предположил 24 Каналу насколько это серьезно и сможет ли обуздать гонор премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Страны ЕС, за исключением Словакии, решили объявить Будапешту определенный "негласный бойкот" по многим вопросам. Сбор 120 подписей – это только одно из действий в этом направлении.
Интересно "Путин хочет мира?" Почему странам НАТО следует уже готовиться к войне
Кампания против Орбана – часть большого плана
Шарль Мишель досрочно ушел в отставку с целью баллотироваться на выборах в Европарламент. Глава Европейского совета открыто заявил, что сделает все возможное, чтобы Виктор Орбан не стал новым головой.
Он прямо говорит, что Орбана "отменили" – то есть определенное лицо под давлением общественного резонанса оказывается вне социальных или профессиональных кругов за неприемлемое с точки зрения определенной группы общества поведение.
Это плохой сигнал для Орбана и Венгрии, что в толерантной Европе нельзя сказать кто какого пола, а сказать "российский шпион" можно, но еще не имея фактических доказательств. Это часть крупного плана, чтобы 1 февраля утвердить нам помощь в 50 миллиардов евро или хотя бы ту сумму, которую нам собирались передать в первый год выделения средств,
– отметил Михаил Шейтельман.
То есть на Украину могут ждать два вызова:
- ежегодно "банить" и одновременно уговаривать премьер-министра Венгрии об одобрении помощи;
- действовать по плану премьер-министра Италии Джорджии Мэлони. Провести бартер с Виктором Орбаном – поддержать его партию на выборах в Европарламент, а он, в свою очередь, не будет блокировать решение о поддержке Украины.
Венгрия блокирует выделение помощи Украине: главное
- В декабре 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на решение о долгосрочной программе бюджетной помощи Украине в объеме 50 миллиардов евро от Евросоюза.
- Впоследствии стало известно, что Европейская комиссия готовит альтернативный пакет помощи Украине в случае, если в ходе саммита 1 февраля странам Евросоюза не удастся утвердить четырехлетнюю программу поддержки для нее на 50 миллиардов евро.
- Ранее в Financial Times предупреждали, что лидеры стран Европейского союза рассматривают возможность лишить Венгрии права голоса, чтобы разблокировать предоставление финансовой помощи Украине. Так, некоторые чиновники планируют использовать процедуру наказания по статье 7 договора о Европейском Союзе 2007 года, позволяющую лишать страну права голоса в связи с нарушением европейского законодательства.