Орбана в Европарламенте обвинили в коррупции, дружбе с Путиным и неэффективности

Члены Европарламента раскритиковали премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за коррупцию и связи с российским президентом. Кроме этого, венгерский политик известен своими неоднозначными заявлениями.

После четырех месяцев председательства в Совете ЕС премьер Венгрии таки представил приоритеты Будапешта во время выступления в Европарламенте. Однако, европарламентарии обвинили Виктора Орбана в коррупции, связях с Путиным и неэффективности председательства. На трибуне произошел и спор с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, передает корреспондентка 24 Канала.

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Расширение ЕС в приоритете, но без Украины

Представляя программу на шесть месяцев во время которых Венгрия председательствует в Совете ЕС, Виктор Орбан назвал и процесс расширения Евросоюза. Венгерский лидер поддерживает ускорение вступления Западных Балкан в ЕС и называет это "ключевым вопросом для Европы". В частности, Будапешт предлагает сосредоточиться на Сербии и призывает найти политический консенсус.

Помните, что уже 20 лет назад ЕС дал обещание странам Западных Балкан с перспективой вступления в Европейский Союз. По мнению венгерского председательства, пришло время выполнить это обещание,

– сказал венгерский лидер.

Впрочем, в контексте расширения Евросоюза Виктор Орбан не упомянул Украину, которая уже открыла переговоры о вступлении. Отметим, что сейчас Еврокомиссия проводит скрининг украинского законодательства. Вице-премьер Украины по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина ожидает, что первый переговорный кластер Украина и ЕС откроют в начале 2025 года. Тогда председательствовать в Совете ЕС будет Польша.

Дружба с Путиным

Во время выступления лидеров политических групп в Европарламенте и самих парламентариев на Виктора Орбана обрушился шквал критики за контакты с Путиным и его визиты в Москву. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила недовольство из-за того, что в Европе до сих пор есть те, "кто обвиняет в войне не захватчика и не жажду Путина к власти, а жажду свободы Украины". Она напомнила Виктору Орбану о советской оккупации Венгрии в 1956 году.

Между главой ЕК и венгерским премьером возник спор. Виктор Орбан заявил, что сравнивать борьбу Венгрии за свободу в 1956 году и войну в Украине неуместно. Он также порекомендовал фон дер Ляйен изменить стратегию относительно войны в Украине и сосредоточиться на прекращении огня.

Глава крупнейшей политической группы "ЕНП" Манфред Вебер осудил венгерского лидера за отсутствие поддержки Украины среди приоритетов Венгрии во время председательства в Совете ЕС.

Мне трудно понять, почему вы, как бывший борец за свободу, игнорируете волю, желание украинцев жить не только в мире, но и в свободе,

– объяснил Вебер.

Кроме того, Манфред Вебер осудил поездки Виктора Орбана в Москву. Он напомнил, что венгерский премьер посетил Путина в феврале 2022 года за две недели до начала полномасштабного вторжения. Не обошли и тему "мирного турне" Виктора Орбана, в частности его встречу с российским президентом в июле 2024 года.

"Реальность такова, что вы посетили Путина в феврале 2022 года. Через несколько дней Путин напал на Украину, начав жестокую, неспровоцированную войну. Что вы ему сказали? Показал ли он вам военные планы? И вот снова летом вы посетили Путина. И через 48 часов он разбомбил детскую больницу, убив невинных детей в Украине", – обратился Манфред Вебер к Виктору Орбану.

Российские атаки на Украину глава "ЕНП" назвал результатом политики, которую представляет Орбан и добавил, что визит в Москву никогда не был мирной миссией.

Ираче Гарсия Перес от имени Альянса “Социал-демократов” спросила у Орбана, о каком мире в Украине он говорит с "таким тираном как Путин", которого должен арестовать МУС.

Одна из лидеров "Зеленых" Терри Райнтке назвала венгерского премьера “слугой жестокого и опасного диктатора Путина”.

Венгрию обвинили в неэффективном председательстве в Совете ЕС

Первое председательство в Совете ЕС Венгрии состоялось в 2011 году. Тогда Виктор Орбан имел 44 встречи на высоком уровне в Будапеште. Манфред Вебер заявил, что в 2011 году Будапешт был "в центре Европы", а сейчас Виктора Орбана "никто не хочет видеть".

В 2011 году венгерское председательство закрыло 103 законодательных дела. Сегодня – никакого прогресса. Тогда вы были в центре Европы, сегодня – вы одиноки,

– подчеркнул Манфред Вебер.

Венгерское правительство обвинили в коррупции

Манфред Вебер заявил, что коррупция убивает будущее Венгрии, а последствия этого видят обычные граждане этой страны. По его словам, за последние десятилетия 400 тысяч венгров эмигрировали из страны, поскольку устали от коррумпированного правительства.

Глава группы Renew Europe Валери Хайер обвинила Орбана в аферах, которые "стоят целое состояние венгерским и европейским налогоплательщикам". Хайер говорит, что зять венгерского лидера "обогатился благодаря фальшивым государственным тендерам на освещение Будапешта". А друг детства Виктора Орбана, сантехник, за одну ночь стал бизнес-магнатом.

К сожалению, Венгрия – единственная страна, которую я знаю, где сантехник, инженер-теплотехник, за одну ночь стал миллиардером. И как будто этого было недостаточно, вы выкачали 2 миллиона евро европейских денег, чтобы запустить маленький туристический поезд в деревне вашего детства,

– подчеркнула Валери Хайер.

Лидер Renew Europe также напомнила, что правительство Орбана принимает законы, которые ограничивают право на демонстрации. Кроме того, Будапешт преследует ЛГБТК+ сообщество.

Ираче Гарсия Перес от “Социал-демократов” обвинила венгерское правительство в отсутствии судебной независимости, отсутствует системе социальной защиты и высокий налог на доходы физических лиц.

Одна из лидеров "Зеленых" Терри Райнтке обратилась к Виктору Орбану.

Позвольте мне сказать вам от имени моей группы, что вам здесь не рады. Это дом европейской демократии. А не коррупции, лжи, пропаганды и авторитарного правления,

– подытожила Райнтке.

Она обвинила Орбана в превращении венгерской демократии "в режим гибридизации избирательной автократии".