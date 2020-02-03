Orbi Luxe Palace: почему вы захотите инвестировать в недвижимость в солнечном Батуми

Orbi Luxe Palace – это новый масштабный гостиничный комплекс на берегу грузинской "жемчужины" Черного моря – в солнечном Батуми.

32-этажный гостиничный комплекс с современной архитектурой и развитой инфраструктурой

возводит один из крупнейших строительно-девелоперских холдингов Европы – Orbi Group.

Orbi Luxe Palace расположен в 5 минутах от пляжа Черного моря в одном из самых популярных районов Батуми – на Аллее Героев.

Почему Вы захотите стать собственником апартаментов в комплексе Orbi Luxe Palace?

1. Доступные цены

Это первая и очевидная причина, почему стоит инвестировать в панорамную недвижимость в Orbi Luxe Palace.

Кроме привлекательных цен, гибкие условия приобретения и широкий выбор номеров в 32-этажном гостиничном комплексе делают ORBI Luxe Palace идеальным вариантом для инвестиций в

недвижимость на берегу Черного моря в Батуми.

Цена стильной 1-комнатной студии стартует от 18 500$.

2. Уникальное расположение

Orbi Luxe Palace на Аллее Героев – это одна из самых популярных туристических локаций Батуми с современной развитой инфраструктурой.

Уникальное расположение 32-этажного комплекса в самом центре Аллеи Героев создает легкую атмосферу с невероятным ощущением невесомости благодаря открытому пространству аллеи, которое никогда не будет застроено.

Большие панорамные террасы позволят владельцам апартаментов в ORBI Luxe Palace наслаждаться горными рассветами и непревзойденными морскими закатами.

Благодаря продуманному до деталей планированию все апартаменты комплекса будут яркими и буквально наполненными солнечным светом.



3. Развитая инфраструктура

ORBI Luxe Palace – это современный гостиничный комплекс с развитой инфраструктурой.

К услугам владельцев апартаментов и посетителей комплекса:

– многоуровневый паркинг;

– открытые террасы с головокружительным видом на море и горы;

– кафе и рестораны с разнообразным меню;

– современный фитнес-центр;

– торгово-развлекательные зоны;

– развивающие площадки для детей;

– бассейн, спа-салон, лаунж-зоны.

Всем владельцам апартаментов и их гостям также будут доступны круглосуточные сервисы:

– ресепшн;

– обслуживание и уборка номеров;

– охрана

– техническое обслуживание.

В зависимости от характеристик типовой планировки этажа в комплексе ORBI Luxe Palace инвесторы смогут выбрать для приобретения апартаменты из 3 основных зон:

* Deluxe – панорамный вид на море и город;

* Panorama – вид на море и Аллею Героев;

* Standart – вид на море и горы;

По площади и разнообразию планирование каждый сможет подыскать подходящий именно для него вариант – от компактных студий (26-28м²) до просторных 3-комнатных апартаментов площадью более 70 м².

Все апартаменты сдаются полностью "под ключ" с дизайнерским ремонтом, итальянской мебелью, бытовой техникой и всем необходимым для отдыха и/или сдачи в аренду.

Гибкие условия приобретения, большой выбор апартаментов, доступные цены делают масштабный гостиничный комплекс ORBI Luxe Palace идеальным вариантом для тех, кто желает выгодно инвестировать в недвижимость в Грузии.

Офис ORBI GROUP в Украине: г. Киев, ул. Антоновича, 64/16, БЦ "Кузнецкий". А так же в Виннице, Днепре, Запорожье, Харькове, Одессе, Львове, Тернополе и Хмельницком. Контактный номер: 0 800 300 275. Больше информации на сайте.