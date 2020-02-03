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      Orbi Luxe Palace: почему вы захотите инвестировать в недвижимость в солнечном Батуми

       
      Orbi Luxe Palace: почему вы захотите инвестировать в недвижимость в солнечном Батуми

      Orbi Luxe Palace – это новый масштабный гостиничный комплекс на берегу грузинской "жемчужины" Черного моря – в солнечном Батуми.

      32-этажный гостиничный комплекс с современной архитектурой и развитой инфраструктурой
      возводит один из крупнейших строительно-девелоперских холдингов Европы – Orbi Group.
      Orbi Luxe Palace расположен в 5 минутах от пляжа Черного моря в одном из самых популярных районов Батуми – на Аллее Героев.

      Почему Вы захотите стать собственником апартаментов в комплексе Orbi Luxe Palace?

      1. Доступные цены

      Это первая и очевидная причина, почему стоит инвестировать в панорамную недвижимость в Orbi Luxe Palace.

      Кроме привлекательных цен, гибкие условия приобретения и широкий выбор номеров в 32-этажном гостиничном комплексе делают ORBI Luxe Palace идеальным вариантом для инвестиций в
      недвижимость на берегу Черного моря в Батуми.

      Цена стильной 1-комнатной студии стартует от 18 500$.

      2. Уникальное расположение

      Orbi Luxe Palace на Аллее Героев – это одна из самых популярных туристических локаций Батуми с современной развитой инфраструктурой.

      Уникальное расположение 32-этажного комплекса в самом центре Аллеи Героев создает легкую атмосферу с невероятным ощущением невесомости благодаря открытому пространству аллеи, которое никогда не будет застроено.

      Большие панорамные террасы позволят владельцам апартаментов в ORBI Luxe Palace наслаждаться горными рассветами и непревзойденными морскими закатами.

      Благодаря продуманному до деталей планированию все апартаменты комплекса будут яркими и буквально наполненными солнечным светом.

      3. Развитая инфраструктура

      ORBI Luxe Palace – это современный гостиничный комплекс с развитой инфраструктурой.

      К услугам владельцев апартаментов и посетителей комплекса:

      – многоуровневый паркинг;

      – открытые террасы с головокружительным видом на море и горы;

      – кафе и рестораны с разнообразным меню;

      – современный фитнес-центр;

      – торгово-развлекательные зоны;

      – развивающие площадки для детей;

      – бассейн, спа-салон, лаунж-зоны.

      Всем владельцам апартаментов и их гостям также будут доступны круглосуточные сервисы:

      – ресепшн;

      – обслуживание и уборка номеров;

      – охрана

      – техническое обслуживание.

      В зависимости от характеристик типовой планировки этажа в комплексе ORBI Luxe Palace инвесторы смогут выбрать для приобретения апартаменты из 3 основных зон:

      * Deluxe – панорамный вид на море и город;

      * Panorama – вид на море и Аллею Героев;

      * Standart – вид на море и горы;

      По площади и разнообразию планирование каждый сможет подыскать подходящий именно для него вариант – от компактных студий (26-28м²) до просторных 3-комнатных апартаментов площадью более 70 м².

      Все апартаменты сдаются полностью "под ключ" с дизайнерским ремонтом, итальянской мебелью, бытовой техникой и всем необходимым для отдыха и/или сдачи в аренду.

      Гибкие условия приобретения, большой выбор апартаментов, доступные цены делают масштабный гостиничный комплекс ORBI Luxe Palace идеальным вариантом для тех, кто желает выгодно инвестировать в недвижимость в Грузии.

      Офис ORBI GROUP в Украине: г. Киев, ул. Антоновича, 64/16, БЦ "Кузнецкий". А так же в Виннице, Днепре, Запорожье, Харькове, Одессе, Львове, Тернополе и Хмельницком. Контактный номер: 0 800 300 275. Больше информации на сайте.

       

      Теги: Новости Грузии Недвижимость Грузии Новости недвижимости мира Новости недвижимости
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