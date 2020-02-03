Orbi Luxe Palace: почему вы захотите инвестировать в недвижимость в солнечном Батуми
Orbi Luxe Palace – это новый масштабный гостиничный комплекс на берегу грузинской "жемчужины" Черного моря – в солнечном Батуми.
32-этажный гостиничный комплекс с современной архитектурой и развитой инфраструктурой
возводит один из крупнейших строительно-девелоперских холдингов Европы – Orbi Group.
Orbi Luxe Palace расположен в 5 минутах от пляжа Черного моря в одном из самых популярных районов Батуми – на Аллее Героев.
Почему Вы захотите стать собственником апартаментов в комплексе Orbi Luxe Palace?
1. Доступные цены
Это первая и очевидная причина, почему стоит инвестировать в панорамную недвижимость в Orbi Luxe Palace.
Кроме привлекательных цен, гибкие условия приобретения и широкий выбор номеров в 32-этажном гостиничном комплексе делают ORBI Luxe Palace идеальным вариантом для инвестиций в
недвижимость на берегу Черного моря в Батуми.
Цена стильной 1-комнатной студии стартует от 18 500$.
2. Уникальное расположение
Orbi Luxe Palace на Аллее Героев – это одна из самых популярных туристических локаций Батуми с современной развитой инфраструктурой.
Уникальное расположение 32-этажного комплекса в самом центре Аллеи Героев создает легкую атмосферу с невероятным ощущением невесомости благодаря открытому пространству аллеи, которое никогда не будет застроено.
Большие панорамные террасы позволят владельцам апартаментов в ORBI Luxe Palace наслаждаться горными рассветами и непревзойденными морскими закатами.
Благодаря продуманному до деталей планированию все апартаменты комплекса будут яркими и буквально наполненными солнечным светом.
3. Развитая инфраструктура
ORBI Luxe Palace – это современный гостиничный комплекс с развитой инфраструктурой.
К услугам владельцев апартаментов и посетителей комплекса:
– многоуровневый паркинг;
– открытые террасы с головокружительным видом на море и горы;
– кафе и рестораны с разнообразным меню;
– современный фитнес-центр;
– торгово-развлекательные зоны;
– развивающие площадки для детей;
– бассейн, спа-салон, лаунж-зоны.
Всем владельцам апартаментов и их гостям также будут доступны круглосуточные сервисы:
– ресепшн;
– обслуживание и уборка номеров;
– охрана
– техническое обслуживание.
В зависимости от характеристик типовой планировки этажа в комплексе ORBI Luxe Palace инвесторы смогут выбрать для приобретения апартаменты из 3 основных зон:
* Deluxe – панорамный вид на море и город;
* Panorama – вид на море и Аллею Героев;
* Standart – вид на море и горы;
По площади и разнообразию планирование каждый сможет подыскать подходящий именно для него вариант – от компактных студий (26-28м²) до просторных 3-комнатных апартаментов площадью более 70 м².
Все апартаменты сдаются полностью "под ключ" с дизайнерским ремонтом, итальянской мебелью, бытовой техникой и всем необходимым для отдыха и/или сдачи в аренду.
Гибкие условия приобретения, большой выбор апартаментов, доступные цены делают масштабный гостиничный комплекс ORBI Luxe Palace идеальным вариантом для тех, кто желает выгодно инвестировать в недвижимость в Грузии.
Офис ORBI GROUP в Украине: г. Киев, ул. Антоновича, 64/16, БЦ "Кузнецкий". А так же в Виннице, Днепре, Запорожье, Харькове, Одессе, Львове, Тернополе и Хмельницком. Контактный номер: 0 800 300 275. Больше информации на сайте.