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      Orbi Luxe Palace: чому ви захочете інвестувати в нерухомість в сонячному Батумі

       
      Orbi Luxe Palace: чому ви захочете інвестувати в нерухомість в сонячному Батумі

      Orbi Luxe Palace – це новий масштабний готельний комплекс на березі грузинської «перлини» Чорного моря – в сонячному Батумі.

      32-поверховий готельний комплекс з сучасною архітектурою і розвиненою інфраструктурою зводить один з найбільших будівельно-девелоперських холдингів Європи – Orbi Group.

      Orbi Luxe Palace розташований в 5 хвилинах від пляжу Чорного моря в одному з найпопулярніших районів Батумі на Алеї Героїв.

      Чому Ви захочете стати власником апартаментів в комплексі Orbi Luxe Palace?

      1. Доступні ціни

      Це перша й очевидна причина, чому варто інвестувати в панорамну нерухомість в Orbi Luxe Palace.

      Крім привабливих цін, гнучкі умови придбання та широкий вибір номерів в 32-поверховому готельному комплексі роблять ORBI Luxe Palace ідеальним варіантом для інвестицій в нерухомість на березі Чорного моря в Батумі.

      Ціна стильної 1-кімнатної студії стартує від 18 500 $.

      2. Унікальне розташування

      Orbi Luxe Palace на Алеї Героїв це одна з найпопулярніших туристичних локацій Батумі із сучасною розвиненою інфраструктурою.

      Унікальне розташування 32-поверхового комплексу в самому центрі Алеї Героїв створює легку атмосферу з неймовірним відчуттям невагомості завдяки відкритому простору алеї, яке ніколи не буде забудовано.

      Великі панорамні тераси дозволять власникам апартаментів в ORBI Luxe Palace насолоджуватися гірськими світанками і неперевершеними морськими заходами сонця.

      Завдяки продуманому до деталей плануванню всі апартаменти комплексу будуть яскравими і буквально наповненими сонячним світлом.

      3. Розвинена інфраструктура

      ORBI Luxe Palace це сучасний готельний комплекс з розвиненою інфраструктурою.

      До послуг власників апартаментів і відвідувачів комплексу:

      багаторівневий паркінг;

      – відкриті тераси з запаморочливим видом на море і гори;

      кафе і ресторани з різноманітним меню;

      сучасний фітнес-центр;

      торгово-розважальні зони;

      розвиваючі майданчики для дітей;

      басейн, спа-салон, лаунж-зони.

      Всім власникам апартаментів і їх гостям також будуть доступні цілодобові послуги:

      ресепшн;

      обслуговування і прибирання номерів;

      охорона;

      технічне обслуговування.

      Залежно від характеристик типового планування поверху в комплексі ORBI Luxe Palace інвестори зможуть вибрати для придбання апартаменти з 3 основних зон:

      * Deluxe панорамний вид на море і місто;

      * Panorama – вид на море і Алею Героїв;

      * Standart вид на море і гори;

      За площею і різноманітністю планування кожен зможе підшукати відповідний саме для нього варіант від компактних студій (26-28м2) до просторих 3-кімнатних апартаментів площею понад 70 м2.

      Всі апартаменти здаються повністю "під ключ": з дизайнерським ремонтом, італійськими меблями, побутовою технікою та всім необхідним для відпочинку та/або здачі в оренду.

      Гнучкі умови придбання, великий вибір апартаментів, доступні ціни роблять масштабний готельний комплекс ORBI Luxe Palace ідеальним варіантом для тих, хто бажає вигідно інвестувати в нерухомість в Грузії.

      Офіс ORBI GROUP в Україні: м. Київ, вул. Антоновича, 64/16, БЦ "Кузнецький". А також у Вінниці, Дніпрі, Запоріжжі, Харкові, Одесі, Львові, Тернополі та Хмельницькому. Контактний номер: 0 800 300 275. Більше інформації на сайті.

       

      Теги: Новини Грузії Нерухомість Грузії Новини нерухомості світу Новини нерухомості
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