Orbi Luxe Palace: чому ви захочете інвестувати в нерухомість в сонячному Батумі

Orbi Luxe Palace – це новий масштабний готельний комплекс на березі грузинської «перлини» Чорного моря – в сонячному Батумі.

32-поверховий готельний комплекс з сучасною архітектурою і розвиненою інфраструктурою зводить один з найбільших будівельно-девелоперських холдингів Європи – Orbi Group.

Orbi Luxe Palace розташований в 5 хвилинах від пляжу Чорного моря в одному з найпопулярніших районів Батумі – на Алеї Героїв.

Чому Ви захочете стати власником апартаментів в комплексі Orbi Luxe Palace?

1. Доступні ціни

Це перша й очевидна причина, чому варто інвестувати в панорамну нерухомість в Orbi Luxe Palace.

Крім привабливих цін, гнучкі умови придбання та широкий вибір номерів в 32-поверховому готельному комплексі роблять ORBI Luxe Palace ідеальним варіантом для інвестицій в нерухомість на березі Чорного моря в Батумі.

Ціна стильної 1-кімнатної студії стартує від 18 500 $.

2. Унікальне розташування

Orbi Luxe Palace на Алеї Героїв – це одна з найпопулярніших туристичних локацій Батумі із сучасною розвиненою інфраструктурою.

Унікальне розташування 32-поверхового комплексу в самому центрі Алеї Героїв створює легку атмосферу з неймовірним відчуттям невагомості завдяки відкритому простору алеї, яке ніколи не буде забудовано.

Великі панорамні тераси дозволять власникам апартаментів в ORBI Luxe Palace насолоджуватися гірськими світанками і неперевершеними морськими заходами сонця.

Завдяки продуманому до деталей плануванню всі апартаменти комплексу будуть яскравими і буквально наповненими сонячним світлом.

3. Розвинена інфраструктура

ORBI Luxe Palace – це сучасний готельний комплекс з розвиненою інфраструктурою.

До послуг власників апартаментів і відвідувачів комплексу:

– багаторівневий паркінг;

– відкриті тераси з запаморочливим видом на море і гори;

– кафе і ресторани з різноманітним меню;

– сучасний фітнес-центр;

– торгово-розважальні зони;

– розвиваючі майданчики для дітей;

– басейн, спа-салон, лаунж-зони.

Всім власникам апартаментів і їх гостям також будуть доступні цілодобові послуги:

– ресепшн;

– обслуговування і прибирання номерів;

– охорона;

– технічне обслуговування.

Залежно від характеристик типового планування поверху в комплексі ORBI Luxe Palace інвестори зможуть вибрати для придбання апартаменти з 3 основних зон:

* Deluxe – панорамний вид на море і місто;

* Panorama – вид на море і Алею Героїв;

* Standart – вид на море і гори;

За площею і різноманітністю планування кожен зможе підшукати відповідний саме для нього варіант – від компактних студій (26-28м2) до просторих 3-кімнатних апартаментів площею понад 70 м2.

Всі апартаменти здаються повністю "під ключ": з дизайнерським ремонтом, італійськими меблями, побутовою технікою та всім необхідним для відпочинку та/або здачі в оренду.

Гнучкі умови придбання, великий вибір апартаментів, доступні ціни роблять масштабний готельний комплекс ORBI Luxe Palace ідеальним варіантом для тих, хто бажає вигідно інвестувати в нерухомість в Грузії.

Офіс ORBI GROUP в Україні: м. Київ, вул. Антоновича, 64/16, БЦ "Кузнецький". А також у Вінниці, Дніпрі, Запоріжжі, Харкові, Одесі, Львові, Тернополі та Хмельницькому. Контактний номер: 0 800 300 275. Більше інформації на сайті.