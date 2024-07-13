Его интересует не мир в Украине: почему Орбан поехал на встречу к Трампу

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом, чтобы обсудить, как достичь мира в Украине. Однако самого Орбана не слишком волнует собственная "мирная инициатива"

Орбан заявил, что Трамп якобы сможет "решить проблему" достижения мира в Украине. Однако цель встречи с потенциальным президентом США в первую очередь имеет другую цель. Подробнее о ней 24 Каналу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок.

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Трамп выгоден для Орбана

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан продолжает свое "миротворческое турне". После визитов в Киев, Москву, Пекин и Вашингтон, Орбан наведался в Палм-Бич, штат Флорида, чтобы встретиться с экс-президентом США Дональдом Трампом.

Орбан вместе с Трампом и Си ложатся в канву переговоров с Россией и второго саммита мира с Россией, но уже после выборов. Шансы у Трампа очень высокие, потому что у демократов проблемы с Байденом. Победа Трампа – это неприятная история для Украины, он будет заставлять сдавать территории, но никто, конечно, на это не согласится. Но Орбан играет ключевую роль в отыгрывании этого плана,

– отметил Валерий Клочок.

Потенциальная победа Дональда Трампа на выборах в США не обязательно будет означать, что Белый дом остановит поддержку Украины. Трамп – довольно непредсказуемый политик. На Западе, к слову, считают, что Трамп не оставит Украину Путину в случае своего президентства, а наоборот может усилить поддержку Киева.

Фактически премьер Венгрии сейчас сформировал некую переговорную коалицию, в которую вошли представители Соединенные Штаты, Европейского Союза и Китая. Стоит обратить внимание, что о посредничестве этих стран говорил как Орбан, так и Владимир Зеленский.

Орбан как раз выступает неким представителем от Евросоюза, хотя он официально мандата не получал. ЕС осторожно говорит о том, что такого делать нельзя. То, что Орбан поехал на аудиенцию к Трампу, тоже свидетельствует, что сейчас глава Венгрии пользуется ситуацией и делает ставку на Трампа. Потому что в случае его победы на выборах, Орбан будет иметь себе друга и соратника – президента США,

– объяснил Клочок.

Бесспорно, для любой страны Европы иметь тесные отношения с США – это большая цель. Поэтому Орбан сейчас пытается всячески ее достичь.