Орда шла с трех направлений, имели приказ захватить Николаев любой ценой, все отбили, – Ким

Российские оккупационные войска 7-го марта хотели захватить Николаев, нанеся несколько ударов по южному городу Украины. К счастью, Николаев отразил атаку врага.

"Хорошо их отогнали"

Председатель Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что атака врага на город началась в 05:15.

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Он рассказал, что российские войска шли на Николаев с трех направлений. У оккупантов был приказ захватить город любой ценой.

Ким заявил, что украинские артиллеристы героически отбили город. Глава Николаевской ОВА отметил, что командование россиян бросило "своих" после "поворотных моментов" боя.

Как итог, Ким констатировал отражение атаки: "Хорошо их отогнали".

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