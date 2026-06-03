"Поведение изменилось": Дуда сказал, за кем решение лишения Зеленского ордена Белого Орла

Экс-президент Польши Анджей Дуда высказался о возможности лишения Владимира Зеленского ордена Белого Орла. Он заявил, что награду украинскому президенту вручали в другое время и при других условиях.

Соответствующий комментарий Дуда предоставил для Onet.

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Как Дуда высказался о том, чтобы лишить Зеленского ордена?

Бывший польский президент подчеркнул, что решение о возможном отзыве ордена будет принимать нынешний президент страны Кароль Навроцкий.

В то же время Анджей Дуда выразил надежду, что при рассмотрении будут учтены все имеющиеся обстоятельства. По словам экс-президента, Владимир Зеленский получил награду в другие времена и в других условиях.

Он добавил, что с тех пор изменились как обстоятельства, так и поведение украинского лидера.

Конечно, президент выслушает мнение капитулы и, без сомнения, принимая решение, учтет все обстоятельства и факты. А они разные – не все помнятся, не все широко известны и не все заметны в нынешней атмосфере,

– отметил Дуда.

Что этому предшествовало?

Кароль Навроцкий сообщил, что 8 июня состоится заседание капитула ордена Белого Орла, на котором планируется рассмотреть вопрос возможного лишения президента Владимира Зеленского этой награды.

Причиной этому стало присвоение одному из подразделений ВСУ почетного наименования имени Героев УПА. Навроцкий назвал это дополнительным аргументом для российской пропаганды.

В то же время премьер-министр Польши Дональд Туск призвал избегать действий, которые могут привести к обострению ситуации. На эти заявления отреагировал и мэр Львова Андрей Садовый, отметив, что интересно будет увидеть, как Навроцкий будет "забирать" награду у украинских военных, добавив, что пока он, насколько известно, не пересекал украинскую границу. +