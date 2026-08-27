Санду вручила Зеленскому высшую государственную награду страны – Орден Республики

Президент Молдовы Майя Санду наградила Владимира Зеленского высшей государственной наградой страны – Орденом Республики. Она отметила его вклад в защиту мира и свободы в Европе и поблагодарила украинцев за сопротивление российской агрессии.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на трансляцию заявлений лидеров стран для СМИ.

Что известно о награждении Зеленского?

Наградой украинского лидера удостоили за его вклад в защиту мира и свободы на европейском континенте. Санду также подчеркнула, что эта награда является признанием мужества всего украинского народа, который продолжает противостоять российской агрессии.

Во время церемонии президент Молдовы поблагодарила украинцев за их борьбу и подчеркнула важность сопротивления Украины для безопасности всего региона.

Пока Украина сражается там, на востоке, Молдова может спать спокойно,

– заявила Санду.

По ее словам, вручение Ордена Республики Зеленскому является также символом благодарности от имени граждан Молдовы за мужество Украины.

В свою очередь, Зеленский подчеркнул, что из-за соседства с Россией Украина должна углублять сотрудничество с другими соседними и свободными государствами, ведь именно объединение усилий является важным условием для обеспечения безопасности.

Отметим, что Орден Республики – высшая государственная награда Молдовы, которой отмечают за исключительные заслуги перед страной и человечеством в различных сферах. Она была учреждена 30 июля 1992 года. Награду могут получать как граждане Молдовы, так и иностранцы, лица без гражданства, а также предприятия, учреждения и коллективы.

Орден изготовлен из серебра с позолотой и имеет форму восьмиконечной звезды с расходящимися лучами. В центре расположен круглый медальон с позолоченным рельефным изображением Государственного герба Молдовы, окруженный лавровым венком и элементами в цветах национального флага – синем, желтом и красном. Носить награду можно на шейной цепи или в качестве нагрудного знака на левой стороне груди.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Кишинев по приглашению президента Молдовы Майи Санду. В ходе визита он провел двусторонние переговоры с Санду, а также трехстороннюю встречу с участием президента Румынии Никушора Дана. Лидеры обсудили укрепление совместной безопасности, энергетического и инфраструктурного сотрудничества между Украиной, Молдовой и Румынией.

Президент Румынии Никушор Дан и президент Молдовы Майя Санду также встретились, чтобы обсудить энергетическую безопасность, противодействие дезинформации и гибридным угрозам. Особое внимание лидеры уделили российскому давлению на Молдову и систематическим случаям нарушения ее воздушного пространства российскими беспилотниками.