Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на трансляцію заяв лідерів країн для медіа.

Що відомо про нагородження Зеленського?

Відзнакою українського лідера нагородили за його внесок у захист миру та свободи на європейському континенті. Санду також наголосила, що ця нагорода є визнанням мужності всього українського народу, який продовжує протистояти російській агресії.

Під час церемонії президентка Молдови подякувала українцям за їхню боротьбу та підкреслила важливість опору України для безпеки всього регіону.

Поки Україна бореться там, на сході, Молдова може спати спокійно,

– заявила Санду.

За її словами, вручення Ордену Республіки Зеленському є також символом вдячності від імені громадян Молдови за мужність України.

Своєю чергою, Зеленський наголосив, що через сусідство з Росією Україна має поглиблювати співпрацю з іншими сусідніми та вільними державами, адже саме об'єднання зусиль є важливою умовою для забезпечення безпеки.

Зазначимо, Орден Республіки – найвища державна нагорода Молдови, якою відзначають за виняткові заслуги перед країною та людством у різних сферах. Її заснували 30 липня 1992 року. Нагороду можуть отримувати як громадяни Молдови, так і іноземці, особи без громадянства, а також підприємства, установи та колективи.

Орден виготовлений зі срібла з позолотою та має форму восьмикінечної зірки з розбіжними променями. У центрі розташований круглий медальйон із позолоченим рельєфним зображенням Державного герба Молдови, оточеним лавровим вінком та елементами у кольорах національного прапора – синьому, жовтому й червоному. Носити нагороду можна на шийному ланцюзі або як нагрудний знак на лівому боці грудей.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув до Кишинева на запрошення президентки Молдови Маї Санду. Під час візиту він провів двосторонні переговори із Санду, а також тристоронню зустріч за участю президента Румунії Нікушора Дана. Лідери обговорили посилення спільної безпеки, енергетичної та інфраструктурної співпраці між Україною, Молдовою та Румунією.

Президент Румунії Нікушор Дан та президентка Молдови Мая Санду також зустрілися, щоб обговорити енергетичну безпеку, протидію дезінформації та гібридним загрозам. Окрему увагу лідери приділили російському тиску на Молдову та систематичним випадкам порушення її повітряного простору російськими безпілотниками.