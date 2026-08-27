Про це в Офісі президента розповіли журналістам, передає 24 Канал.

Що відомо про візит Зеленського до Кишинева?

Під час візиту глава Української держави має провести двосторонню зустріч із Санду. Після цього до переговорів має долучитися президент Румунії Нікушор Дан – сторони планують провести тристоронню зустріч.

Зеленський прибув у Молдову: дивіться відео

Зазначимо, що президент Румунії Нікушор Дан і президентка Молдови Мая Санду вже провели зустріч. Вони обговорили енергетичну безпеку, боротьбу з дезінформацією та гібридними загрозами. Окремо вони наголосили на необхідності протидіяти тиску Росії через систематичні порушення молдовського повітряного простору російськими дронами.

27 серпня Молдова відзначає 35-ту річницю незалежності. У Кишиневі відбулися урочисті заходи та військовий парад за участю близько 2 тисяч військовослужбовців, зокрема почесних варт із США, Італії, Польщі, Литви та України. У межах святкувань керівництво країни на чолі з Маєю Санду також вшанувало пам’ять загиблих борців за свободу біля меморіалу "Вічність".

Останні закордонні візити Зеленського

7 серпня Володимир Зеленський прибув до Белграда з першим офіційним візитом до Сербії за час свого президентства. У межах поїздки він провів переговори з президентом Александром Вучичем і прем'єр-міністром Джуро Мацутом. Серед основних тем переговорів були економічна та енергетична співпраця, відносини з Євросоюзом і безпекові питання. Зеленський наголосив, що Україна прагне до конструктивної та взаємовигідної співпраці із Сербією на основі взаємної поваги.

28 липня Володимир Зеленський відвідав Вашингтон з офіційним візитом, де провів зустріч із президентом США Дональдом Трампом. Під час переговорів сторони обговорили активізацію дипломатичного процесу, подальшу підтримку України та посилення її протиповітряної оборони. Зокрема, йшлося про можливість виробництва перехоплювачів для систем Patriot та інші ідеї, які могли допомогти Україні захистити людей і наблизити мир. Також Зеленський висловив співчуття Трампу у зв'язку зі смертю сенатора Ліндсі Грема та взяв участь у заходах із вшанування його пам'яті.

За день до цього глава держави прилетів у Велику Британію, де провів продуктивну зустріч із новим прем'єром Енді Бернемом. Також президент зустрівся з українськими військовими, які нині перебувають у Британії та, зокрема, брали участь у міжнародних навчаннях Sea Breeze.