Об этом сообщили в Офисе президента, передает 24 Канал.

Что известно о визите Зеленского в Кишинев?

В ходе визита глава украинского государства должен провести двустороннюю встречу с Санду. После этого к переговорам должен присоединиться президент Румынии Никушор Дан – стороны планируют провести трехстороннюю встречу.

Зеленский прибыл в Молдову: смотрите видео

Отметим, что президент Румынии Никушор Дан и президент Молдовы Мая Санду уже провели встречу. Они обсудили энергетическую сохранность, борьбу с дезинформацией и гибридными опасностями. Отдельно они отметили необходимость противодействовать давлению России из-за систематических нарушений молдавского воздушного пространства русскими дронами.

27 августа Молдова узнает 35-ю годовщину независимости. В Кишиневе состоялись торжественные мероприятия и военный парад с участием около 2 тысяч военнослужащих, в том числе почетных стражей из США, Италии, Польши, Литвы и Украины. В рамках празднований руководство страны во главе с Маей Санду также почтило память погибших борцов за свободу возле мемориала "Вечность".

Последние зарубежные визиты Зеленского

7 августа Владимир Зеленский прибыл в Белград с первым официальным визитом в Сербию во время своего президентства. В рамках поездки он провел переговоры с президентом Александром Вучичем и премьер-министром Джуро Мацутом. Среди основных тем переговоров были экономическое и энергетическое сотрудничество, отношения с Евросоюзом и вопросы безопасности. Зеленский подчеркнул, что Украина стремится к конструктивному и взаимовыгодному сотрудничеству с Сербией на основе взаимного уважения.

28 июля Владимир Зеленский посетил Вашингтон с официальным визитом, где провел встречу с президентом США Дональдом Трампом. В ходе переговоров стороны обсудили активизацию дипломатического процесса, дальнейшую поддержку Украины и усиление ее противовоздушной обороны. В частности, речь шла о возможности производства перехватчиков для систем Patriot и других идей, которые могли помочь Украине защитить людей и приблизить мир. Также Зеленский выразил соболезнования Трампу в связи со смертью сенатора Линдси Грэмма и принял участие в мероприятиях по увековечению его памяти.

Днем ранее глава государства прилетел в Великобританию, где провел продуктивную встречу с новым премьером Энди Бернемом. Также президент встретился с украинскими военными, которые находятся в Британии и, в частности, принимали участие в международных учениях Sea Breeze.